MEGADETH: ecco la nuova ''I Don't Care''
14/11/2025 - 15:29 (777 letture)

Sadwings
Sabato 15 Novembre 2025, 17.56.30
26
Oscena mi pare eccessivo, é un brano molto semplice nella struttura nulla di eccezionale sicuramente se si ama i megadeth più aggressivi e articolati nelle composizioni questo brano delude.
Buried Alive
Sabato 15 Novembre 2025, 17.25.07
25
Semplicemente oscena, dire il contrario vuol dire trollare (come quello qui sotto) o essere totalmente annebbiati dal fanboysmo.
defmacro1
Sabato 15 Novembre 2025, 17.04.08
24
Andate a fare in culo, non capite un cazzo, vi meritate gigi d\'alessio e cristina d\'avena. Pezzo da ascoltare in loop dove il genio immenso di dave è riuscito a fondere il punk, il rock and roll e il metallo piu\' scintillante in una song semplice asciutta condita da assoli stratosferici.
Vitadathrasher
Sabato 15 Novembre 2025, 16.37.33
23
Il pezzo è brutto, spero che non rappresenti l\'intero album. A sentirlo qui da una cassa di computer, mi pare una produzione super asciutta e netta in stile countdown.....
Micologo
Sabato 15 Novembre 2025, 15.52.32
22
Diciamo che se fosse stata inclusa in Countdown to Extinction avrebbe fatto la sua figura. Da ascoltatore però, non ha per me molto senso ascoltare la copia di musica usata 30 anni fa...la vera domanda è: ha senso comporla? Ma questa è un\'altra storia....un grosso, enorme MAH....
Nhandu chromatus
Sabato 15 Novembre 2025, 14.25.46
21
Più che altro un video clip e testi anacronistici, ribellione anni 80 ormai vecchia e inutile. I ragazzini sono rincoglioniti da trap e social e rappresentano la vera omologazione da discount dei nostri giorni, gli skater ribelli anni 80 sono preistoria
glas
Sabato 15 Novembre 2025, 13.52.10
20
Dave Mustaine una vita da rosicone. alla scaletta dell’album, che uscirà per Frontiers il prossimo 23 gennaio, c’è una cover di Ride the Lightning, una delle ultimissime composizioni a lui accreditate.
Rain aka Area
Sabato 15 Novembre 2025, 12.32.23
19
Non mi fa impazzire ma si tratta di un qualcosa che girerà per le radio o alla televisione e non solo... un po alla Sweating Bullets come ha detto un altro utente prima di me. Ormai lui può fare quello che vuole, sarà l\'ultimo disco e non c\'é più nulla da dimostrare già da anni.
gian
Sabato 15 Novembre 2025, 11.36.26
18
amati alla follia. questa è una munnezza di canzone.
Nestor
Sabato 15 Novembre 2025, 11.08.12
17
*canzone pessima quanto la COPERTINA, volevo dire
Nestor
Sabato 15 Novembre 2025, 11.07.45
16
Canzone pessima quanto la canzone. Testo nullo, nessuna melodia. \"I don\'t care if you kiss my ass\" si sente nel testo. Livello zero. Ridicoli
Celtic Warrior
Sabato 15 Novembre 2025, 10.00.39
15
Appunto mettetevi una carota nell Popooooo
Mic
Sabato 15 Novembre 2025, 9.55.57
14
Se leggermente demetallizzato diventa un pezzo perfetto per Alice Cooper
LAMBRUSCORE
Sabato 15 Novembre 2025, 9.06.35
13
@Skull @Progster, subito avevo pensato alla lavanda gastrica di Fracchia
Celtic Warrior
Sabato 15 Novembre 2025, 8.22.50
12
Andate a fare in culoooooo
SkullBeneathTheSkin
Venerdì 14 Novembre 2025, 22.49.01
11
@Progster: si, ho visto e apprezzato il reminder sugli ATG. Ho anche riascoltato il disco nel pomeriggio... non ho trovato parole però, e anche se non sembra, scrivere tanto per non lo faccio
Enrico
Venerdì 14 Novembre 2025, 22.03.25
10
Ma insomma un po adolescenziale come testo e semplicità non da Megadave, decisamente meglio il primo pezzo Tipping point
progster78
Venerdì 14 Novembre 2025, 21.19.23
9
Skull,con \"lavanda gastrica francese\" ti riferisci a Tout Le Monde??? a me piace ...cmq visto che sei un amante del mio almanacco ho scritto una riga su Slaughter Of The Soul degli At The Gates,oggi ne fa 30. Sorry for l\'OT.
SkullBeneathTheSkin
Venerdì 14 Novembre 2025, 20.47.19
8
A me non dispiace affatto, bisogna vedere come lavora nell’economia complessiva del disco… é una roba un po’ alla sweatiing bullets. @Lambruscore: guardami nelle palle degli occhi… é peggio della lavanda gastrica francese? Dai su…
progster78
Venerdì 14 Novembre 2025, 20.36.44
7
Al di sotto di Tipping Point,aspettiamo il disco.
Dariomet
Venerdì 14 Novembre 2025, 19.21.51
6
Dai questa no....Ok mi sa che riserverò le mie aspettative per altro
Metal Maniac
Venerdì 14 Novembre 2025, 19.20.57
5
\"Tipping point\" era molto meglio, ma anche questa secondo me non è malaccio... Credo che sia il testo che l\'andamento (per non parlare del video) vogliano essere volutamente semplici, con un\'attitudine punk.
LAMBRUSCORE
Venerdì 14 Novembre 2025, 18.40.58
4
Un\'altra, Lambru somaro.
LAMBRUSCORE
Venerdì 14 Novembre 2025, 18.39.06
3
Begli assoli, niente da dire. Per il resto per me è candidato ad essere uno dei pezzi più brutti di Dave Mustaine e soci Un altra canzone così, dopo la prima e addio Megadeth..
Rik bay area thrash
Venerdì 14 Novembre 2025, 18.13.16
2
La song non è malaccio ma la vedo quasi più adatta agli overkill (degli eighties) 🤘🎸🍻
lisablack
Venerdì 14 Novembre 2025, 17.54.12
1
Dopo aver ascoltato i Coroner, tutto il resto è noia come diceva Califano. Miei cari Megadeth preferisco ricordarvi come eravate decenni fa, purtroppo non riuscite più ad emozionarmi come un tempo... Ci sto provando ma non mi prendete più come una volta.. Pazienza..
