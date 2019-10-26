VICTORIUS: svelano i dettagli di ''World War Dinosaur''

|
Gli australiani Victorius hanno annunciato per il 17 aprile 2026 la pubblicazione, tramite Reigning Phoenix Music, del loro nuovo album World War Dinosaur.
Di seguito potete ascoltare il singolo Raptor Squad Attack.
Tracklist:
01. Kingdom of the Strong
02. World War Dinosaur
03. Dino Race From Outer Space
04. Raptor Squad Attack
05. Brachio Bazooka Batalion
06. March to War
07. Evil Mean Megalodon
08. Dino Power Resistance
09. Prehistoric Panzer Power
10. Lazer Ninja Thunderstorm
11. Golden Glory
12. Lost Legacy