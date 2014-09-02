JIMI JAMISON: in arrivo a dicembre l'album ''1998 Live Hits''

|
La Frontiers Music srl ha annunciato per il 12 dicembre la pubblicazione dell'album 1998 Live Hits contenente brani del compianto cantante americano Jimi Jamison.
Di seguito potete ascoltare Eye of the Tiger.
'1998 Live Hits' è una potente capsula del tempo che cattura l'energia, l'emozione e l'arte del leggendario cantante JIMI JAMISON in un momento cruciale della sua carriera post-Survivor. Registrato in tre vibranti spettacoli a Little Rock, AR, Nashville, TN e Bettendorf, IA, e ora in uscita per Frontiers Music Srl, questo album mette in mostra l'elettrizzante presenza dal vivo e l'innegabile abilità vocale di JAMISON mentre rivisita alcune delle canzoni più iconiche del suo tempo con Survivor, insieme a tagli profondi, lavori solisti originali e cover ispirate. L'album uscirà il 12 dicembre 2025.
Alle spalle dei JAMISON c'è un ensemble esperto e pieno di sentimento: i collaboratori di lunga data Jeff Adams (basso, voce) e Hal Butler (tastiere, voce) sono stati raggiunti dal chitarrista Chris Adamson, dal batterista Pete Mendillo e dal produttore e chitarrista di Memphis Wes Henley, che ha anche supervisionato queste registrazioni di album dal vivo. Questa formazione riflette un forte cameratismo musicale costruito in anni di tour, con diversi membri che hanno radici insieme a JAMISON che risalgono alla sua band degli anni '70 Target.
Ora, anni dopo, queste registrazioni permettono ai fan, vecchi e nuovi, di riconnettersi con una voce e uno spirito che rimangono senza tempo. '1998 Live Hits' è più di un album di concerti; è un tributo a un'epoca, a un'eredità e alla magia duratura di JIMI JAMISON.
Tracklist:
01. Burning Heart
02. High On You
03. Rebel Son
04. I'm Always Here
05. I See You In Everyone
06. Rock Hard
07. Oceans
08. The Search Is Over
09. Is This Love
10. I Can't Hold Back
11. Riders On The Storm
12. Too Hot To Sleep
13. Eye Of The Tiger