     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/11/25
SISTER
The Way We Fall

21/11/25
SUN OF THE DYING
A Throne of Ashes

21/11/25
SAINTED SINNERS
High on Fire

21/11/25
STRYPER
The Greatest Gift of All

21/11/25
AEROSMITH & YUNGBLUD
One More Time [EP]

21/11/25
THE HALO EFFECT
We Are Shadows [EP]

21/11/25
SPOCK`S BEARD
The Archaeoptimist

21/11/25
BLOODBOUND
Fields of Swords

21/11/25
SORTILEGE
Le Poids De L’Âme

21/11/25
DANKO JONES
Leo Rising

CONCERTI

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO
CATALYST CRIME: ecco il brano ''Cursebreaker''
15/11/2025 - 18:17 (63 letture)

ALTRE NOTIZIE
15/11/2025 - 18:17
CATALYST CRIME: ecco il brano ''Cursebreaker''
12/09/2021 - 21:45
CATALYST CRIME: in arrivo a ottobre l'album omonimo, ecco ''Condemn Me to Chaos''
13/11/2020 - 00:11
CATALYST CRIME: firmano per la Massacre Records e annunciano l’album di debutto
ULTIME NOTIZIE
15/11/2025 - 18:21
NANOWAR OF STEEL: annunciano un nuovo EP
15/11/2025 - 18:09
JIMI JAMISON: in arrivo a dicembre l'album ''1998 Live Hits''
15/11/2025 - 18:02
HER: a gennaio il disco di esordio ''Monochrome''
15/11/2025 - 12:07
OCCULT KENJI: online un singolo dall'ultimo disco
14/11/2025 - 16:05
HYVER: disponibile la titletrack di ''Shaâtaunoâr''
14/11/2025 - 15:58
VICTORIUS: svelano i dettagli di ''World War Dinosaur''
14/11/2025 - 15:29
MEGADETH: ecco la nuova ''I Don't Care''
14/11/2025 - 15:26
JOURS PALES: ecco il primo singolo dal nuovo album
14/11/2025 - 15:19
THERION: ecco il live video di ''The Rise of Sodom and Gomorrah''
14/11/2025 - 15:13
1914: disponibile lo streaming integrale del nuovo album e un singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     