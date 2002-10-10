|
IRON MAIDEN: i Trivium apriranno la data a San Siro
18/11/2025 - 10:51 (350 letture)
la MC² Live
ha annunciato che saranno i Trivium
ad aprire il concerto degli Iron Maiden
a San Siro il 17 giugno 2026. Gli IRON MAIDEN saranno in concerto allo Stadio San Siro di Milano il 17 giugno 2026, per l’unica data italiana del “Run For Your Lives World Tour 2026”.
Lo show celebrerà i 50 anni di carriera della band inglese e proporrà una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992.
I biglietti sono in vendita su Vivaticket a questo indirizzo
In apertura di serata saliranno sul palco come ospiti speciali i TRIVIUM: la formazione americana, tra i gruppi di punta della scena metalcore mondiale, tornerà quindi il prossimo anno nel nostro Paese dopo il fortunato tour insieme ai BULLET FOR MY VALENTINE e a diverse apparizioni ai maggiori festival internazionali.
La band guidata da Matt Heafy negli anni ha consolidato il proprio status anche presso i fan dell’heavy metal e del progressive metalcore, grazie alla propria perizia esecutiva e compositiva, che si esalta ulteriormente quando i TRIVIUM si esibiscono dal vivo.
Tra i più grandi successi del gruppo statunitense troviamo l’album “Ascendancy” del 2005, che contiene l’anthem “Pull Harder on the Strings of Your Martyr”, “In Waves” del 2011 e “In The Court Of The Dragon” del 2021. La release più recente dei TRIVIUM è l’EP “Struck Dead”, pubblicato il 31 ottobre 2025.
Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto degli IRON MAIDEN a San Siro.
Metalitalia è media partner del concerto degli IRON MAIDEN a San Siro.
Steve Harris, bassista e fondatore degli IRON MAIDEN, dichiara:
“Siamo tutti entusiasti del Run For Your Lives Tour. I fan sono fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i tagliandi esauriti e oltre un milione di fan presenti. Abbiamo quindi pensato di fare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell’anno.
Naturalmente Simon Dawson sarà nuovamente con noi dietro la batteria e sia lui che l’intera band desiderano ringraziare i fan per la magnifica accoglienza che gli hanno riservato durante la prima leg!”.
Gli IRON MAIDEN hanno venduto a oggi oltre 130 milioni di copie dei loro album e suonato oltre 2400 concerti in tutto il mondo. Sono considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi e hanno ricevuto numerosi premi tra cui anche Grammy e Brit Awards.
Dettagli
IRON MAIDEN – RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2026
Special Guests: TRIVIUM
17 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
....come se a chi va a vedere i Maiden importasse qualcosa dei gruppi spalla
@vitadathrasher: Eh??? I Trivium copia incolla del Thrash anni 80? Mi sa che abbiamo sentito due band diverse … a metà anni duemila erano considerati Metalcore e New Wave of American Heavy Metal … Si rifacevano ai gruppi del passato ma con un sound e un’immagine molto moderna…
Mai piaciuti comunque, però quando li vidi aprire per gli Iron Maiden nel 2006 dovetti riconoscere che furono molto bravi
I Trivium suonano del Thrash moderno con influenze metalcore. E no, non sono una copia dei Metallica, proprio per nulla. Nell\'unico album in cui ci hanno provato The Crusade, hanno pisciato fuori dal vaso, questo bisogna dirlo. Ma tutto il resto merita e ha personalità. Se quello che suonano per qualcuno è abominevole, considerando che viaggiano su sonorità comunque abbastanza classiche e heavy, probabilmente il metal non è affar suo.
@mic visto che affermi di essere così aperto di vedute musicali, magari prima dai un ascolto a qualche loro album (album, non qualche canzone random) e poi li giudichi, no? Magari potrebbero anche piacerti, e se così fosse, non sarebbe così strano.
Io non conosco questi Trivium. E ascolto, a seconda dell\'ispirazione del momento, roba che va dagli Yes ai Gorguts, Dai Ratt ai Morgoth. Scopro che nella loro proposta c\'è stata, e a tratti ancora c\'è, una certa componente -core. Ecco spiegato perché non li conoscevo. PER I MIEI GUSTI siamo nel settore che si colloca tra l\'abominevole e l\'esecrabile. Scelta infelice.
@Rain aka Area sì, l\'hanno suonato per intero, cosa che non ha migliorato la situazione (per i miei gusti), ma in ogni caso difficilmente il concerto sarebbe stato all\'altezza della data al GoM 2005 di Bologna
Rimanendo nel contesto, sarebbe opportuno un gruppo più heavy anche giovane ed esordiente, i trivium sono un copia incolla del thrash anni 80 nello specifico dei metallica.
certo che se si pensa che in USA aprono il concerto Anthrax e Megadeth...considerando il prezzo del biglietto per Milano, mi sembra deboluccia come proposta
@MetalFlax, era il tour promozionale di A matter of life and death e praticamente lo suonarono quasi per intero... non mi divertii tanto nemmeno io o comunque molto meno di quando poi li rividi in seguito a Imola nel 2011.
Madonnamia Lauren Harris, che scandalo, meno male che poco dopo ha smesso di esibirsi... poi però è arrivato il fratello con i Raven Age, peggio che peggio... li ho visti due volte sempre di supporto ai Maiden e mi hanno sempre annoiato a morte... i Trivium invece niente male, mi sembra una scelta giusta come support band.
@Rain aka Area c\'ero anch\'io, per i miei gusti uno dei concerti più noiosi a cui abbia mai assistito
La prima volta che vidi i Maiden dal vivo nel 2006 avevano proprio loro come gruppo spalla e la figlia di Steve ok...
|