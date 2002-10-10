     
 
IRON MAIDEN: i Trivium apriranno la data a San Siro
18/11/2025 - 10:51 (350 letture)

SkullBeneathTheSkin
Martedì 18 Novembre 2025, 22.17.10
12
....come se a chi va a vedere i Maiden importasse qualcosa dei gruppi spalla
Rain aka Area
Martedì 18 Novembre 2025, 21.30.02
11
@vitadathrasher: Eh??? I Trivium copia incolla del Thrash anni 80? Mi sa che abbiamo sentito due band diverse … a metà anni duemila erano considerati Metalcore e New Wave of American Heavy Metal … Si rifacevano ai gruppi del passato ma con un sound e un’immagine molto moderna… Mai piaciuti comunque, però quando li vidi aprire per gli Iron Maiden nel 2006 dovetti riconoscere che furono molto bravi
Galilee
Martedì 18 Novembre 2025, 21.02.11
10
I Trivium suonano del Thrash moderno con influenze metalcore. E no, non sono una copia dei Metallica, proprio per nulla. Nell\'unico album in cui ci hanno provato The Crusade, hanno pisciato fuori dal vaso, questo bisogna dirlo. Ma tutto il resto merita e ha personalità. Se quello che suonano per qualcuno è abominevole, considerando che viaggiano su sonorità comunque abbastanza classiche e heavy, probabilmente il metal non è affar suo.
Elluis
Martedì 18 Novembre 2025, 20.32.24
9
@mic visto che affermi di essere così aperto di vedute musicali, magari prima dai un ascolto a qualche loro album (album, non qualche canzone random) e poi li giudichi, no? Magari potrebbero anche piacerti, e se così fosse, non sarebbe così strano.
mic
Martedì 18 Novembre 2025, 19.14.25
8
Io non conosco questi Trivium. E ascolto, a seconda dell\'ispirazione del momento, roba che va dagli Yes ai Gorguts, Dai Ratt ai Morgoth. Scopro che nella loro proposta c\'è stata, e a tratti ancora c\'è, una certa componente -core. Ecco spiegato perché non li conoscevo. PER I MIEI GUSTI siamo nel settore che si colloca tra l\'abominevole e l\'esecrabile. Scelta infelice.
MetalFlaz
Martedì 18 Novembre 2025, 16.48.11
7
@Rain aka Area sì, l\'hanno suonato per intero, cosa che non ha migliorato la situazione (per i miei gusti), ma in ogni caso difficilmente il concerto sarebbe stato all\'altezza della data al GoM 2005 di Bologna
Vitadathrasher
Martedì 18 Novembre 2025, 16.10.18
6
Rimanendo nel contesto, sarebbe opportuno un gruppo più heavy anche giovane ed esordiente, i trivium sono un copia incolla del thrash anni 80 nello specifico dei metallica.
fofo
Martedì 18 Novembre 2025, 14.48.05
5
certo che se si pensa che in USA aprono il concerto Anthrax e Megadeth...considerando il prezzo del biglietto per Milano, mi sembra deboluccia come proposta
Rain aka Area
Martedì 18 Novembre 2025, 14.35.03
4
@MetalFlax, era il tour promozionale di A matter of life and death e praticamente lo suonarono quasi per intero... non mi divertii tanto nemmeno io o comunque molto meno di quando poi li rividi in seguito a Imola nel 2011.
Elluis
Martedì 18 Novembre 2025, 14.07.04
3
Madonnamia Lauren Harris, che scandalo, meno male che poco dopo ha smesso di esibirsi... poi però è arrivato il fratello con i Raven Age, peggio che peggio... li ho visti due volte sempre di supporto ai Maiden e mi hanno sempre annoiato a morte... i Trivium invece niente male, mi sembra una scelta giusta come support band.
MetalFlaz
Martedì 18 Novembre 2025, 13.53.12
2
@Rain aka Area c\'ero anch\'io, per i miei gusti uno dei concerti più noiosi a cui abbia mai assistito
Rain aka Area
Martedì 18 Novembre 2025, 13.30.02
1
La prima volta che vidi i Maiden dal vivo nel 2006 avevano proprio loro come gruppo spalla e la figlia di Steve ok...
30/07/2025
Live Report
IRON MAIDEN + AVATAR
Stadio Euganeo, Padova (PD), 12/07/2025
22/07/2023
Live Report
IRON MAIDEN + STRATOVARIUS + EPICA + BLIND CHANNEL + THE RAVEN AGE
The Return of the Gods Festival DAY 2 - Ippodromo SNAI San Siro, Milano, 15/07/2023
22/06/2018
Live Report
FIRENZE ROCKS - IRON MAIDEN + GUESTS
Visarno Arena, Firenze, 16/06/2018
27/07/2016
Live Report
IRON MAIDEN + THE RAVEN AGE
Lisbona/Assago (MI), 11-22/07/2016
24/01/2015
Articolo
IRON MAIDEN
757 Stranger in the... Maiden - La logistica della Bestia
14/03/2013
Articolo
IRON MAIDEN
Run to the Hills: In Memory of Clive Burr
11/05/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Paul Di'Anno, la biografia
13/04/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Nicko McBrain, la biografia
19/03/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Janick Gers, la biografia
18/02/2012
Articolo
IRON MAIDEN
The Voice Of The Beast, # 4
11/02/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Dave Murray, la biografia
01/02/2012
Articolo
IRON MAIDEN
The Voice Of The Beast, # 3
24/01/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Adrian Smith, la biografia
14/01/2012
Articolo
IRON MAIDEN
The Voice Of The Beast, # 2
08/01/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Steve Harris, la biografia
04/01/2012
Articolo
IRON MAIDEN
The Voice Of The Beast, # 1
23/10/2011
Articolo
IRON MAIDEN DALLA A ALLA Z
La recensione
06/10/2011
Articolo
IRON MAIDEN
Bruce Dickinson, la biografia
20/04/2011
Articolo
IRON MAIDEN
Nel nome di Eddie
07/01/2011
Articolo
IRON MAIDEN
Le Origini Del Mito - Lettura, analisi e critica
20/08/2010
Articolo
IRON MAIDEN
Sia santificato il loro nome
14/02/2008
Editoriale
IRON MAIDEN!
Vinci 2 t-shirt esclusive
03/07/2007
Live Report
IRON MAIDEN + MOTORHEAD + MACHINE HEAD
Stadio Olimpico, Roma, 20/06/2007
22/03/2003
Articolo
IRON MAIDEN
La biografia
10/10/2002
Articolo
IRON MAIDEN
Le interviste del Rock in Rio
 
18/11/2025 - 10:51
IRON MAIDEN: i Trivium apriranno la data a San Siro
18/09/2025 - 12:16
IRON MAIDEN: una data a San siro nel 2026
31/07/2025 - 11:51
IRON MAIDEN: addio al cantante originale Paul Day
11/12/2024 - 11:27
IRON MAIDEN: un video dedicato all'ultimo concerto di Nicko McBrain
08/12/2024 - 17:37
IRON MAIDEN: annunciato il sostituto di Nicko McBrain
07/12/2024 - 19:28
IRON MAIDEN: Nicko McBrain annuncia il suo ultimo show
21/10/2024 - 19:01
IRON MAIDEN: è deceduto Paul Di'Anno
12/10/2024 - 11:06
THE HU: presentata la cover di ''The Trooper'' degli Iron Maiden
19/09/2024 - 10:54
IRON MAIDEN: una data a Padova per il tour dei cinquant'anni
03/08/2023 - 12:20
IRON MAIDEN: aggiornamento sulle condizioni di salute di Nicko McBrain
