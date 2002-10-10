IRON MAIDEN: i Trivium apriranno la data a San Siro

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 ....come se a chi va a vedere i Maiden importasse qualcosa dei gruppi spalla 11 @vitadathrasher: Eh??? I Trivium copia incolla del Thrash anni 80? Mi sa che abbiamo sentito due band diverse … a metà anni duemila erano considerati Metalcore e New Wave of American Heavy Metal … Si rifacevano ai gruppi del passato ma con un sound e un’immagine molto moderna… Mai piaciuti comunque, però quando li vidi aprire per gli Iron Maiden nel 2006 dovetti riconoscere che furono molto bravi 10 I Trivium suonano del Thrash moderno con influenze metalcore. E no, non sono una copia dei Metallica, proprio per nulla. Nell\'unico album in cui ci hanno provato The Crusade, hanno pisciato fuori dal vaso, questo bisogna dirlo. Ma tutto il resto merita e ha personalità. Se quello che suonano per qualcuno è abominevole, considerando che viaggiano su sonorità comunque abbastanza classiche e heavy, probabilmente il metal non è affar suo. 9 @mic visto che affermi di essere così aperto di vedute musicali, magari prima dai un ascolto a qualche loro album (album, non qualche canzone random) e poi li giudichi, no? Magari potrebbero anche piacerti, e se così fosse, non sarebbe così strano. 8 Io non conosco questi Trivium. E ascolto, a seconda dell\'ispirazione del momento, roba che va dagli Yes ai Gorguts, Dai Ratt ai Morgoth. Scopro che nella loro proposta c\'è stata, e a tratti ancora c\'è, una certa componente -core. Ecco spiegato perché non li conoscevo. PER I MIEI GUSTI siamo nel settore che si colloca tra l\'abominevole e l\'esecrabile. Scelta infelice. 7 @Rain aka Area sì, l\'hanno suonato per intero, cosa che non ha migliorato la situazione (per i miei gusti), ma in ogni caso difficilmente il concerto sarebbe stato all\'altezza della data al GoM 2005 di Bologna 6 Rimanendo nel contesto, sarebbe opportuno un gruppo più heavy anche giovane ed esordiente, i trivium sono un copia incolla del thrash anni 80 nello specifico dei metallica. 5 certo che se si pensa che in USA aprono il concerto Anthrax e Megadeth...considerando il prezzo del biglietto per Milano, mi sembra deboluccia come proposta 4 @MetalFlax, era il tour promozionale di A matter of life and death e praticamente lo suonarono quasi per intero... non mi divertii tanto nemmeno io o comunque molto meno di quando poi li rividi in seguito a Imola nel 2011. 3 Madonnamia Lauren Harris, che scandalo, meno male che poco dopo ha smesso di esibirsi... poi però è arrivato il fratello con i Raven Age, peggio che peggio... li ho visti due volte sempre di supporto ai Maiden e mi hanno sempre annoiato a morte... i Trivium invece niente male, mi sembra una scelta giusta come support band. 2 @Rain aka Area c\'ero anch\'io, per i miei gusti uno dei concerti più noiosi a cui abbia mai assistito 1 La prima volta che vidi i Maiden dal vivo nel 2006 avevano proprio loro come gruppo spalla e la figlia di Steve ok...