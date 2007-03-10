|
07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO
DEEP PURPLE: aggiunta una data a Milano ad ottobre 2026
18/11/2025 - 11:47 (151 letture)
Dopo le due date
previste in estate, i Deep Purple
hanno annunciato nuove date autunnali tra cui un concerto in Italia.
Qui di seguito il comunicato di MC² Live
:I leggendari DEEP PURPLE annunciano oggi le date del loro tour autunnale indoor, che li vedrà esibirsi anche in Italia per un nuovo appuntamento.
Il concerto si terrà sabato 17 ottobre 2026 all’Unipol Forum di Assago (Milano).
Sarà possibile acquistare esclusivamente posti a sedere, non sono previsti posti in piedi. In apertura di serata si esibiranno gli inglesi JAYLER.
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
– in prevendita tramite Metalitalia.com dal 19 novembre alle ore 11:00 (non sarà necessaria la registrazione al sito) fino alle 11:00 del 20 novembre;
– vendita generale su Vivaticket dalle ore 11:00 del 21 novembre.
Saranno disponibili un numero limitato di Vip Package.
Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto dei DEEP PURPLE.
Metalitalia è media partner del concerto dei DEEP PURPLE.
In estate i DEEP PURPLE saranno in concerto anche il 16 luglio 2026 a Pisa in Piazza dei Cavalieri nell’ambito di Pisa Summer Knights e il 17 luglio 2026 al Castello Carrarese di Este (PD). Biglietti già in vendita su Vivaticket a questo indirizzo
Poche band nella storia del rock hanno lasciato un’eredità così potente e duratura come i DEEP PURPLE. Da oltre cinque decenni i Nostri pubblicano album che finiscono in vetta alle classifiche ed effettuano tour sold-out in tutto il mondo: i DEEP PURPLE rimangono una delle band più influenti e prestigiose al mondo, grazie a un catalogo senza pari – da “Smoke on the Water” a “Highway Star” – e a esibizioni dal vivo che riaffermano ogni volta il loro status di pionieri dell’hard rock.
La musica dei DEEP PURPLE raggiunge ancora oggi nuove generazioni e affascina fan in tutto il mondo. Il loro classico del 1970 “Child in Time” è stato rielaborato per fare da colonna sonora al trailer dell’ultima stagione della serie Netflix di successo “Stranger Things”, presentando uno dei brani più potenti del rock a milioni di nuovi ascoltatori e riaccendendo l’ammirazione globale per il sound senza tempo della band. Il momento cattura perfettamente l’influenza duratura dei DEEP PURPLE e la loro capacità di rimanere rilevanti nella cultura odierna. Insieme al successo del loro acclamato album del 2024 “=1”, questi leggendari eroi dell’hard rock non mostrano alcun segno di cedimento.
Dettagli
DEEP PURPLE
+ Jayler
sabato 17 ottobre 2026 – Assago (MI), Unipol Forum
4
@LAMBRUSCORE: Non è stato rivelato quale sia la malattia, ma a giudicare dai sintomi (centro sfocatissimo, lati visibili) potrebbero essere banali cataratta o glaucoma. Entrambi operabili, il problema è se vale operare una persona di 80 anni e sopportare relativa degenza in ospedale, col rischio di beccarsi una meningite come accaduto a Jeff Beck. Non sembra una tragedia inevitabile come la retinite pigmentosa, per intenderci.
3
Ho letto anch\'io la notizia,dispiace molto...immenso Gillan.
Nel player Child In Time live...quanta immensità,capolavoro eterno.
2
When a blind man...sings
1
Gillan ha detto di essere quasi cieco, mi spiace molto per lui ma non so se sia il caso di continuare coi tour..
