CONVERGE: dettagli e singolo del nuovo album ''Love Is Not Enough''

Il gruppo hardcore Converge pubblicherà il nuovo album Love Is Not Enough via Epitaph il 13 febbraio 2026.
Da oltre tre decenni, i Converge trasmettono catarsi musicale ed emotiva, anteponendo lo scopo alla percezione e l’intento all’interpretazione. Che si tratti del loro disco seminale del 2001 Jane Doe o della collaborazione Bloodmoon: I del 2021, i Converge hanno dato vita ad alcune delle musiche, dei testi e delle opere visive più incisivi del XXI secolo. In tutto questo tempo, poche band hanno avuto un impatto così forte sull’immaginario underground.
Sembrerebbe improbabile che, dopo così tanti anni, qualcuno possa realizzare una delle proprie opere migliori all’undicesimo album, nel trentacinquesimo anno di carriera. Eppure Love Is Not Enough, in arrivo il 13 febbraio 2026, potrebbe rappresentare l’apice del percorso pluridecennale dei Converge attraverso i microcosmi punk, hardcore e metal. Ciò che il cantante e paroliere Jacob Bannon, il chitarrista e produttore Kurt Ballou, il bassista e cantante Nate Newton e il batterista Ben Koller hanno creato è una dichiarazione artistica decisa sul tumulto del vivere, che affina i loro punti di forza collettivi fino a trasformarli in una lama affilata.
Oggi i Converge condividono la title track “Love Is Not Enough” accompagnata dal video. Il brano è intensamente emotivo e, come spiega Bannon, dal punto di vista lirico “…esplora cosa significhi restare empatici e compassionevoli nel mondo moderno. Un confronto con ciò che siamo oggi e ciò che speriamo di diventare in futuro, se riusciremo a tenerci alla larga dagli avvoltoi”.
Love Is Not Enough non presenta ospiti speciali, né artifici da studio, né una manipolazione ossessiva delle imperfezioni umane per ottenere la take perfetta. “Credo che il realismo sia ciò che manca a molta musica contemporanea, in qualsiasi genere, ma soprattutto nel nostro”, afferma Bannon. “O si tende verso qualcosa di super grezzo e caotico al punto da risultare distraente, oppure si toglie vita a ciò che si sta facendo modificandone ogni aspetto. A volte la take perfetta è quella che conserva un po’ di follia. Non è eseguita in maniera impeccabile. Su questo disco ci sono molti momenti potenti e molti momenti di rabbia. Il realismo amplifica tutto ciò”.
Diversamente da tanti album che seguono una tracklist collaudata nel tempo, scegliendo brani forti come primo, secondo e ultimo, Love Is Not Enough è tutto incentrato sul momentum. “Fa qualcosa che nessun altro disco dei Converge fa: continua a intensificarsi”, afferma Bannon. “Ed è assolutamente voluto. Internamente, ci siamo scambiati decine di proposte sulla tracklist perché ognuno interpreta la musica in modo diverso e non esiste un modo corretto di farlo. In queste occasioni scherziamo sempre sul fatto che dobbiamo essere tutti ugualmente scontenti. Ma questa è la soluzione che funziona”.
Love Is Not Enough è stato registrato e mixato da Kurt Ballou negli studi God City di Salem, Massachusetts, con l’assistenza tecnica di Zach Weeks. Jacob Bannon ha curato artwork e design, creando un’immagine per ogni brano e una copertina imponente che raffigura un testimone celeste di un mondo in fiamme. “Continuiamo a considerare questa band come lo sfogo essenziale delle nostre vite”, afferma Bannon. “Le diamo tutto ciò che abbiamo. Oltrepassata l’età media, stiamo iniziando a guardare più a fondo in diverse direzioni. E non penso che sia qualcosa che riguarda solo noi. Credo sia qualcosa di completamente riconoscibile per chiunque”.
I Converge si esibiranno al festival Saddest Day il 13 dicembre a Boston, MA, insieme a Touché Amoré, Coalesce, The Hope Conspiracy, Full of Hell, Soul Glo e molti altri.
A lato è disponibile la copertina mentre la tracklist è la seguente:
Love Is Not Enough
Bad Faith
Distract and Divide
To Feel Something
Beyond Repair
Amon Amok
Force Meets Presence
Gilded Cage
Make Me Forget You
We Were Never The Same
Inoltre è online il video ufficiale della titletrack.