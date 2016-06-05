     
 
CONVERGE: dettagli e singolo del nuovo album ''Love Is Not Enough''
20/11/2025 - 10:37 (134 letture)

Galilee
Venerdì 21 Novembre 2025, 9.50.08
5
Hardcore? Anche no, sono un miscuglio tra metalcore, post rock, noise e altro. Comunque geniali. Jane Doe è un must per chiunque.
Galilee
Venerdì 21 Novembre 2025, 9.23.59
4
Sempre al top!
LAMBRUSCORE
Venerdì 21 Novembre 2025, 8.24.01
3
Hardcore chi??
Pacino
Venerdì 21 Novembre 2025, 5.06.16
2
Ottima notizia. Un nuovo album dei grandi Converge ci sta sempre!
d.r.i.
Giovedì 20 Novembre 2025, 12.34.09
1
Beh, nulla da dire
