21/11/25
SISTER
The Way We Fall

21/11/25
SPOCK`S BEARD
The Archaeoptimist

21/11/25
SAINTED SINNERS
High on Fire

21/11/25
THE HALO EFFECT
We Are Shadows [EP]

21/11/25
BLOODBOUND
Fields of Swords

21/11/25
AEROSMITH & YUNGBLUD
One More Time [EP]

21/11/25
STRYPER
The Greatest Gift of All

21/11/25
SUN OF THE DYING
A Throne of Ashes

21/11/25
SORTILEGE
Le Poids De L’Âme

21/11/25
DANKO JONES
Leo Rising

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
ZU: online il nuovo singolo ''A.I. Hive Mind'' dal nuovo album
20/11/2025 - 10:41 (61 letture)

14/10/2025 - 18:19
ZU: dettagli e singolo del nuovo album ''Ferrum Sidereum''
11/10/2025 - 12:16
ILDARUNI: in streaming il singolo ''Zurvan Akrane''
15/07/2025 - 21:43
AZURE EMOTE: ecco un singolo dal nuovo album
05/06/2025 - 14:55
AZURE EMOTE: in arrivo il nuovo ''Cryptic Aura'', ascolta un brano
08/05/2025 - 11:25
SKAPHOS: tutto il nuovo ''Cult of Uzura'' in streaming
03/05/2025 - 11:36
BURZUM: pubblicate le nuove canzoni ''What Will Come'' ed ''Elfland''
16/02/2025 - 10:54
SKAPHOS: online un brano dal nuovo album ''Cult of Uzura''
30/09/2024 - 09:18
ABSCHWÖRZUNGE: l'EP di debutto ''Whorl'' a novembre, ascolta un brano
22/08/2024 - 09:23
THY CATAFALQUE: dettagli e singolo del nuovo album ''XII - A gyönyörű álmok ezután jönnek''
21/11/2025 - 10:59
IN FLAMES: un concerto a Bologna insieme ai Bleed From Within
21/11/2025 - 10:55
AVANTASIA: una data in Italia nel 2026
21/11/2025 - 10:53
ROB ZOMBIE: ecco ''Heathen Days'' dal nuovo album ''The Great Satan''
21/11/2025 - 10:50
LONG DISTANCE CALLING: guarda il live video di ''Hazard''
21/11/2025 - 10:47
SHORES OF NULL: ascolta lo split EP ''Latitudes Of Sorrow'' coi Convocation
21/11/2025 - 08:29
LAMB OF GOD: pubblicano il nuovo singolo ''Parasocial Christ''
20/11/2025 - 16:57
FUROR GALLICO: il cantante Davide ''Cica'' Cicalese lascia la band
20/11/2025 - 16:54
ULVER: svelato il nuovo album ''Neverland''
20/11/2025 - 16:51
MESSA: le date del tour italiano
20/11/2025 - 11:18
DEPRAVITY: ascolta il nuovo album ''Bestial Possession''
 
