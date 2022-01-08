     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il flyer del concerto
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/11/25
SISTER
The Way We Fall

21/11/25
SPOCK`S BEARD
The Archaeoptimist

21/11/25
SAINTED SINNERS
High on Fire

21/11/25
THE HALO EFFECT
We Are Shadows [EP]

21/11/25
BLOODBOUND
Fields of Swords

21/11/25
AEROSMITH & YUNGBLUD
One More Time [EP]

21/11/25
STRYPER
The Greatest Gift of All

21/11/25
SUN OF THE DYING
A Throne of Ashes

21/11/25
SORTILEGE
Le Poids De L’Âme

21/11/25
DANKO JONES
Leo Rising

CONCERTI

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
BAD OMENS: il nuovo singolo ''Left For Good'' e una data in Italia nel 2026
20/11/2025 - 10:47 (69 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
20/11/2025 - 10:47
BAD OMENS: il nuovo singolo ''Left For Good'' e una data in Italia nel 2026
11/08/2025 - 08:23
BAD OMENS: ecco il videoclip del nuovo singolo ''Specter''
28/05/2024 - 22:15
BAD OMENS: cancellate tutte le date estive
08/02/2024 - 11:17
BAD OMENS: dettagli e orari della data di domenica all'Alcatraz
18/10/2022 - 14:29
BAD OMENS: cambio di location per il concerto italiano
22/06/2022 - 11:08
BAD OMENS: in Italia per un concerto
13/03/2022 - 12:13
SEAS ON THE MOON: ascolta ''Bad Omens'', il nuovo singolo con Lena Scissorhands
08/01/2022 - 21:42
BAD OMENS: a febbraio l'album ''The Death of Peace of Mind''
ULTIME NOTIZIE
21/11/2025 - 10:59
IN FLAMES: un concerto a Bologna insieme ai Bleed From Within
21/11/2025 - 10:55
AVANTASIA: una data in Italia nel 2026
21/11/2025 - 10:53
ROB ZOMBIE: ecco ''Heathen Days'' dal nuovo album ''The Great Satan''
21/11/2025 - 10:50
LONG DISTANCE CALLING: guarda il live video di ''Hazard''
21/11/2025 - 10:47
SHORES OF NULL: ascolta lo split EP ''Latitudes Of Sorrow'' coi Convocation
21/11/2025 - 08:29
LAMB OF GOD: pubblicano il nuovo singolo ''Parasocial Christ''
20/11/2025 - 16:57
FUROR GALLICO: il cantante Davide ''Cica'' Cicalese lascia la band
20/11/2025 - 16:54
ULVER: svelato il nuovo album ''Neverland''
20/11/2025 - 16:51
MESSA: le date del tour italiano
20/11/2025 - 11:18
DEPRAVITY: ascolta il nuovo album ''Bestial Possession''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     