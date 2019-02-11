|
|
|
SKULLD: in arrivo il nuovo ''Abyss Calls To Abyss'', ascolta un singolo''
20/11/2025 - 10:56 (57 letture)
|
|
La formazione death metal Skulld
pubblicherà il nuovo album Abyss Calls To Abyss
il 30 gennaio 2026 tramite Time To Kill Records
. Gli SKULLD pubblicheranno il loro nuovo album, "Abyss Calls to Abyss", il 30 gennaio 2026 per Time To Kill Records. Il disco rappresenta un passo decisivo nell’evoluzione della band, espandendo il suo suono intransigente in un’opera di rara intensità e profondità.
Radicato nell’aggressività del death metal svedese vecchia scuola e intriso dell’energia ruvida del crust punk e dell’hardcore, "Abyss Calls to Abyss" unisce ferocia e consapevolezza. Sotto la superficie di riff corrosivi e ritmiche travolgenti si cela una dimensione lirica e concettuale profonda, che fonde tematiche femministe e pagane, riflessione esoterica e coscienza socio-politica in un insieme coeso e catartico.
Attraverso otto tracce, gli SKULLD esplorano l’abisso come dimensione interiore ed esteriore: un luogo di dissoluzione e rigenerazione, di morte e rinascita, dove le lotte individuali e collettive si riflettono a vicenda. Scritto e registrato nel 2025, l’album cattura la band nel suo momento più ispirato e urgente, bilanciando aggressività pura con momenti di melodia e introspezione.
Con "Abyss Calls to Abyss", gli SKULLD si confermano come una delle voci più potenti e autentiche dell’underground estremo italiano: impavidi, fieri e completamente unici.
Il primo singolo "The Blink" è ora disponibile in streaming:
Il gruppo presenta così il brano:
"'The Blink' è un incantesimo sonoro scagliato da due figure leggendarie: Circe, la maga, e Scilla, il mostro abissale. Nemiche per destino, sorelle per condanna, unite dall’amore che le ha trasformate in eterne maledizioni. Il brano è un’esplosione di furia e potere femminile, dove la magia si intreccia con la vendetta, e la voce si fa tempesta.
Attraverso versi taglienti e immagini mitologiche, 'The Blink' racconta la vendetta di chi è stata tradita, trasformando gli uomini in porci, le parole in sortilegi, il battito di un occhio in condanna. È un atto di creazione e distruzione, un urlo che risale dagli abissi fino alle coste, dove l’ombra della dea e del mostro si confonde con il mare. Un solo battito di ciglia, e tutto svanisce".
Tracklist:
1. Healing the Wound
2. The Blink
3. Accabadora
4. Wear the night as a Velvet Cloak
5. Le Diable and The Snake
6. Mother Death
7. Drops of Sorrow
8. Sacred Fires
Preorder:
https://timetokillrecords.com/collections/skulld-abyss-calls-to-abyss
https://skulldband.bandcamp.com/album/abyss-call-to-abyss
|
|
|
|