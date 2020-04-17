     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/11/25
SISTER
The Way We Fall

21/11/25
SPOCK`S BEARD
The Archaeoptimist

21/11/25
SAINTED SINNERS
High on Fire

21/11/25
THE HALO EFFECT
We Are Shadows [EP]

21/11/25
BLOODBOUND
Fields of Swords

21/11/25
AEROSMITH & YUNGBLUD
One More Time [EP]

21/11/25
STRYPER
The Greatest Gift of All

21/11/25
SUN OF THE DYING
A Throne of Ashes

21/11/25
SORTILEGE
Le Poids De L’Âme

21/11/25
DANKO JONES
Leo Rising

CONCERTI

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
DEPRAVITY: ascolta il nuovo album ''Bestial Possession''
20/11/2025 - 11:18 (112 letture)

Legalisedrugsandmurder
Giovedì 20 Novembre 2025, 19.39.37
4
Anche questi australiani comunque non mi dispiacciono
Legalisedrugsandmurder
Giovedì 20 Novembre 2025, 19.38.45
3
@Transcendence i Depravity finlandesi erano miei corrispondenti, l\'EP che citi l\'ho consumato
Transcendence
Giovedì 20 Novembre 2025, 18.05.27
2
Questi Depravity sì, australiani di Perth. Però ce ne sono stati altri 6 con lo stesso nome (uno finlandese storico, con l\'EP Silence of the Centuries, i tedeschi di Litanies for the World to Suffer sciolti nel 2012), un altro tedesco che fece un demo nel 1996, Empire of Death, prima di sciogliersi, un altro tedesco di tipo metalcore che fece un album nel 2005, The Evocation of Chaos, prima di scioglersi, gli americani di Lethargic Visions of a Blood-Soaked Mind, sciolti dopo un EP e un gruppo polacco che fece 2 EP prima di cambiare nome in Supreme Void, un album, Towards Oblivion, del 2025).
lisablack
Giovedì 20 Novembre 2025, 16.37.39
1
Credo che siano australiani.. O forse mi sbaglio? L\' Australia ha una scena estrema notevole
ALTRE NOTIZIE
20/11/2025 - 11:18
DEPRAVITY: ascolta il nuovo album ''Bestial Possession''
07/11/2025 - 14:12
GLORIOUS DEPRAVITY: tutto il nuovo ''Death Never Sleeps'' in streaming
15/09/2025 - 17:29
DEPRAVITY: ascolta il nuovo singolo ''Rot In The Pit''
01/06/2022 - 18:12
PROTECTOR: ecco il singolo dal nuovo album ''Excessive Outburst Of Depravity''
04/12/2020 - 10:13
DEPRAVITY: tutto il nuovo album ''Grand Malevolence'' in streaming
28/11/2020 - 16:11
DEPRAVITY: ascolta la nuova ''Hallucination Aflame''
07/11/2020 - 18:46
DEPRAVITY: ascolta la nuova ''Barbaric Eternity''
04/10/2020 - 12:26
DEPRAVITY: ascolta ''Cantankerous Butcher'' dal disco in arrivo a dicembre
10/08/2020 - 11:58
DEPRAVITY: ascolta la titletrack del nuovo album ''Grand Malevolence''
17/04/2020 - 17:04
ABORTED: ascolta la nuova ''Serpent of Depravity''
ULTIME NOTIZIE
21/11/2025 - 10:59
IN FLAMES: un concerto a Bologna insieme ai Bleed From Within
21/11/2025 - 10:55
AVANTASIA: una data in Italia nel 2026
21/11/2025 - 10:53
ROB ZOMBIE: ecco ''Heathen Days'' dal nuovo album ''The Great Satan''
21/11/2025 - 10:50
LONG DISTANCE CALLING: guarda il live video di ''Hazard''
21/11/2025 - 10:47
SHORES OF NULL: ascolta lo split EP ''Latitudes Of Sorrow'' coi Convocation
21/11/2025 - 08:29
LAMB OF GOD: pubblicano il nuovo singolo ''Parasocial Christ''
20/11/2025 - 16:57
FUROR GALLICO: il cantante Davide ''Cica'' Cicalese lascia la band
20/11/2025 - 16:54
ULVER: svelato il nuovo album ''Neverland''
20/11/2025 - 16:51
MESSA: le date del tour italiano
20/11/2025 - 11:13
SUN OF THE DYING: tutto il nuovo disco ''A Throne of Ashes'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     