MESSA: le date del tour italiano

I Messa
hanno annunciato le date italiane a supporto del nuovo disco The Spin
pubblicato quest'anno tramite Metal Blade Records
. MESSA e Trivel Collective sono lieti di annunciare le prime date italiane della band nel 2026. A breve verranno annunciate le band di supporto. Tutte le info e i link per acquistare i biglietti sono QUI
30 gennaio – Locomotiv, Bologna
31 gennaio – Urban Club, Perugia
01 febbraio – Duel Club, Napoli
06 febbraio – Orion Club, Roma
07 febbraio – Scumm, Pescara
13 febbraio – Hiroshima Mon Amour, Torino
14 febbraio – CS Rivolta, Venezia
20 febbraio – Santeria Toscana 31, Milano
21 febbraio – Rock Planet, Cervia