ULVER: svelato il nuovo album ''Neverland''
20/11/2025 - 16:54 (164 letture)
Gli Ulver pubblicheranno il nuovo album Neverland il 31 dicembre 2025 in digitale mentre nel formato fisico il 27 febbraio 2026 tramite House of Mythology.
A lato è disponibile la copertina mentre la tracklist è la seguente:
1. Fear in a Handful of Dust
2. Elephant Trunk
3. Weeping Stone
4. People of the Hills
5. They’re Coming! The Birds!
6. Hark! Hark! The Dogs Do Bark
7. Horses of the Plough
8. Pandora’s Box
9. Quivers in the Marrow
10. Welcome to the Jungle
11. Fire in the End
Inoltre è online il singolo Weeping Stone.
4
...hai ragione dave...lo dovevano fare ...tanti anni fa....
3
È dal 97 che non fanno più un disco che sia anche solo vagamente metal, direi che con questo nome hanno fatto molta più musica totalmente diversa dal metal che metal, quindi che senso ha nel 2025 cambiare nome dopo quasi 30 anni che non fanno più black metal ??
2
Sto pezzo dice poco. Un sottofondo e poco più. Bisogna vedere come si inserisce all\'interno dell\'album. Mi permetto di evidenziare come Liminal Animals non sia mai stato recensito, nemmeno in Low Gain
1
....ormai sono così lontani...dalle origini....che non capisco perché continuano a pubblicare dischi....con questo moniker.......come se i metallica un giorno fanno un dischi di mazurka....e non cambiano nome....senza rispetto per i fans di vecchia data......
