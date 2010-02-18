     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/11/25
SISTER
The Way We Fall

21/11/25
SPOCK`S BEARD
The Archaeoptimist

21/11/25
SAINTED SINNERS
High on Fire

21/11/25
THE HALO EFFECT
We Are Shadows [EP]

21/11/25
BLOODBOUND
Fields of Swords

21/11/25
AEROSMITH & YUNGBLUD
One More Time [EP]

21/11/25
STRYPER
The Greatest Gift of All

21/11/25
SUN OF THE DYING
A Throne of Ashes

21/11/25
SORTILEGE
Le Poids De L’Âme

21/11/25
DANKO JONES
Leo Rising

CONCERTI

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
ULVER: svelato il nuovo album ''Neverland''
20/11/2025 - 16:54 (164 letture)

Duke
Venerdì 21 Novembre 2025, 11.01.56
4
...hai ragione dave...lo dovevano fare ...tanti anni fa....
DaveHc
Giovedì 20 Novembre 2025, 22.39.26
3
È dal 97 che non fanno più un disco che sia anche solo vagamente metal, direi che con questo nome hanno fatto molta più musica totalmente diversa dal metal che metal, quindi che senso ha nel 2025 cambiare nome dopo quasi 30 anni che non fanno più black metal ??
Rob Fleming
Giovedì 20 Novembre 2025, 22.38.48
2
Sto pezzo dice poco. Un sottofondo e poco più. Bisogna vedere come si inserisce all\'interno dell\'album. Mi permetto di evidenziare come Liminal Animals non sia mai stato recensito, nemmeno in Low Gain
Duke
Giovedì 20 Novembre 2025, 21.31.30
1
....ormai sono così lontani...dalle origini....che non capisco perché continuano a pubblicare dischi....con questo moniker.......come se i metallica un giorno fanno un dischi di mazurka....e non cambiano nome....senza rispetto per i fans di vecchia data......
RECENSIONI
80
82
76
80
82
85
90
80
80
94
90
94
99
98
82
ARTICOLI
21/11/2013
Live Report
ULVER + PAMELA KRUSTIN
Teatro Regio, Parma, 16/11/2013
17/11/2011
Live Report
ULVER
Teatro Regio, Parma, 12/11/2011
06/04/2011
Live Report
ULVER + ZWEIZZ
Bronson Club, Madonna dell'Albero (RA), 02/04/2011
12/08/2010
Live Report
ULVER
Teatro dell'Opera, Oslo, 31/07/2010
03/03/2010
Live Report
ULVER
Teatro Espace, Torino, 18/02/2010
 
ALTRE NOTIZIE
20/11/2025 - 16:54
ULVER: svelato il nuovo album ''Neverland''
30/09/2024 - 18:55
ULVER: online due nuovi brani
19/08/2024 - 22:45
ULVER: è scomparso Tore Ylwizaker
03/06/2024 - 10:35
ULVER: pubblicano due nuovi brani
15/12/2023 - 10:51
ULVER: ascolta la nuova ''Ghost Entry''
14/10/2022 - 09:53
HAAVARD: ascolta ''Mot Soleglad'' con Kristoffer “Garm” Rygg degli Ulver
30/10/2021 - 00:05
ULVER: domenica uscirà il nuovo album strumentale ‘‘Scary Muzak’’
26/05/2021 - 08:31
ULVER: in arrivo il live album ''Hexahedron – Live at Henie Onstad Kunstsenter'', ascolta un brano
19/01/2021 - 21:05
ULVER: entrano in studio per registrare il nuovo album
24/07/2020 - 18:40
ULVER: disponibile il nuovo singolo ''Nostalgia''
ULTIME NOTIZIE
21/11/2025 - 10:59
IN FLAMES: un concerto a Bologna insieme ai Bleed From Within
21/11/2025 - 10:55
AVANTASIA: una data in Italia nel 2026
21/11/2025 - 10:53
ROB ZOMBIE: ecco ''Heathen Days'' dal nuovo album ''The Great Satan''
21/11/2025 - 10:50
LONG DISTANCE CALLING: guarda il live video di ''Hazard''
21/11/2025 - 10:47
SHORES OF NULL: ascolta lo split EP ''Latitudes Of Sorrow'' coi Convocation
21/11/2025 - 08:29
LAMB OF GOD: pubblicano il nuovo singolo ''Parasocial Christ''
20/11/2025 - 16:57
FUROR GALLICO: il cantante Davide ''Cica'' Cicalese lascia la band
20/11/2025 - 16:51
MESSA: le date del tour italiano
20/11/2025 - 11:18
DEPRAVITY: ascolta il nuovo album ''Bestial Possession''
20/11/2025 - 11:13
SUN OF THE DYING: tutto il nuovo disco ''A Throne of Ashes'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     