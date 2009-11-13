FUROR GALLICO: il cantante Davide ''Cica'' Cicalese lascia la band

|
Il gruppo folk metal Furor Gallico ha annunciato la separazione tra il gruppo e il cantante Davide "Cica" Cicalese.
Qui di seguito il comunicato:
Con un ultimo tour primaverile in arrivo, Davide “Cica” Cicalese, membro storico e voce potente dei Furor Gallico, saluta i suoi compagni di musica.
<Dopo tanti anni, le strade dei Furor Gallico e di Davide si separano.
Il profondo legame che si è creato tra di noi gode di ottima salute, e non potrebbe essere altrimenti visto quello che abbiamo realizzato insieme in tutti questi anni; semplicemente la vita è un viaggio in continua evoluzione, e con essa anche i sogni, i desideri e le aspirazioni si evolvono e cambiano.
Quello che rimane intatto è l'affetto e la stima reciproca.
Siamo profondamente grati a Davide per il suo fondamentale contributo umano ed artistico nell'arco di questo lungo viaggio e gli auguriamo davvero il meglio, sia per la sua storia personale che per i progetti futuri.
Di seguito il messaggio di Davide per tutti voi:
"Non è facile prendere una decisione come questa dopo 18 anni passati sul furgone in giro per Italia ed Europa a raccontare storie al fianco di amici. Anni inevitabilmente molto intensi, eppure arriva il momento nella vita di ognuno in cui ci si guarda indietro e si traggono le conclusioni.
Oggi è il mio turno e ho capito che a questo capitolo devo tracciare una linea, che diverrà inevitabilmente cicatrice, dolorosa sì, ma al contempo si rimarginerà.
Negli anni abbiamo fatto e ottenuto veramente tanto, insieme questa famiglia ho accontentato quel ragazzino che tanto tempo fa, strimpellando canzoni di altri, sognava un giorno di fare il cantante.
Voglio ringraziare tutti gli amici conosciuti negli anni: chi ci ha sostenuto tra il pubblico, musicisti, promoter... non è un addio, ma voglio comunque ringraziarvi di cuore”
I miei compagni della band però li saluto in privato
I Furor Gallico andranno avanti, io andrò avanti. Questa non è una fine, ma un nuovo inizio per entrambi.
Come dico sempre "spero di vedervi presto e fino ad allora mi mancherete!"
Vi abbraccio
Davide
Vogliamo però chiudere questo capitolo nel modo migliore che conosciamo, che è anche il motivo per il quale esistono i Furor Gallico: suonando insieme dal vivo per voi e con voi.
Presto annunceremo le ultime date che faremo insieme; preparatevi, sarà una grande festa