23/11/25
SPEED
All My Angels

25/11/25
HYVER
Shaâtaunoâr

28/11/25
PERDITION TEMPLE
Malign Apotheosis

28/11/25
LYNCH MOB
Dancing with the Devil

28/11/25
THE OLD DEAD TREE
London Sessions [EP]

28/11/25
STEEL ARCTUS
Dreamruler

28/11/25
AKTOR
Professori (Season Two)

28/11/25
DARKLON
Mind Reaper

28/11/25
PHOBOCOSM
Gateway

28/11/25
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER
Forever, Ive Been Being Born

CONCERTI

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
AVANTASIA: una data in Italia nel 2026
21/11/2025 - 10:55 (118 letture)

RECENSIONI
85
85
82
80
58
75
74
83
ARTICOLI
17/04/2025
Live Report
AVANTASIA
Alcatraz, Milano, 08/04/2025
01/04/2025
Live Report
AVANTASIA
Ancienne Belgique, Bruxelles (BEL), 15/03/2025
06/04/2019
Live Report
AVANTASIA
Alcatraz, Milano (MI), 31/03/2019
26/03/2016
Live Report
AVANTASIA
Alcatraz, Milano (MI), 22/03/2016
10/01/2016
Intervista
AVANTASIA
Luci fantasma
21/04/2013
Live Report
AVANTASIA
Alcatraz, Milano, 16/04/2013
22/03/2013
Intervista
AVANTASIA
Viaggiare con la musica
 
ALTRE NOTIZIE
21/11/2025 - 10:55
AVANTASIA: una data in Italia nel 2026
13/02/2025 - 19:07
AVANTASIA: ecco il video ufficiale di ''The Witch'' con Tommy Karevik
17/01/2025 - 16:44
AVANTASIA: disponibile il lyric video di ''Against the Wind''
05/12/2024 - 16:59
AVANTASIA: pubblicato il primo estratto dal nuovo album
27/11/2024 - 16:14
AVANTASIA: annunciato il nuovo album ''Here Be Dragons''
13/11/2024 - 16:18
AVANTASIA: firmano con Napalm Records
29/07/2024 - 15:07
AVANTASIA: una data a Milano per promuovere il nuovo album ''Here Be Dragons''
21/10/2022 - 11:15
AVANTASIA: ecco ''Kill The Pain Away'' con Floor Jansen
23/09/2022 - 20:28
AVANTASIA: disponibile il singolo ''The Inmost Light'' con Michael Kiske
09/08/2022 - 20:08
AVANTASIA: ascolta ''Misplaced Among The Angels'' con Floor Jansen
ULTIME NOTIZIE
21/11/2025 - 11:08
BLOOD RED THRONE: a dicembre il nuovo ''Siltskin'', ascolta un brano
21/11/2025 - 11:03
WORM: dettagli e singolo del nuovo album ''Necropalace''
21/11/2025 - 10:59
IN FLAMES: un concerto a Bologna insieme ai Bleed From Within
21/11/2025 - 10:53
ROB ZOMBIE: ecco ''Heathen Days'' dal nuovo album ''The Great Satan''
21/11/2025 - 10:50
LONG DISTANCE CALLING: guarda il live video di ''Hazard''
21/11/2025 - 10:47
SHORES OF NULL: ascolta lo split EP ''Latitudes Of Sorrow'' coi Convocation
21/11/2025 - 08:29
LAMB OF GOD: pubblicano il nuovo singolo ''Parasocial Christ''
20/11/2025 - 16:57
FUROR GALLICO: il cantante Davide ''Cica'' Cicalese lascia la band
20/11/2025 - 16:54
ULVER: svelato il nuovo album ''Neverland''
20/11/2025 - 16:51
MESSA: le date del tour italiano
 
