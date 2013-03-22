AVANTASIA: una data in Italia nel 2026

Gli Avantasia
di Tobias Sammet
torneranno in Italia per una data nel corso dell'estate 2026.
Qui di seguito il comunicato di MC² Live
:Dopo il grande successo ottenuto quest’anno all’Alcatraz di Milano, Tobias Sammet riporta gli AVANTASIA in Italia a giugno, per l’unica data nazionale dell’”Here Be Dragons Summer 2026″.
Il concerto del supergruppo symphonic/power metal si terrà l’8 giugno 2026 all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD).
I biglietti saranno in vendita su Vivaticket a questo indirizzo, relativi punti vendita e circuiti autorizzati dalle ore 10:00 del 24 novembre.
Dettagli
AVANTASIA – Here Be Dragons Summer 2026
8 giugno 2026 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria