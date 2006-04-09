IN FLAMES: un concerto a Bologna insieme ai Bleed From Within

|
Gli In Flames
torneranno in Italia per un unico concerto nel 2026.
Il comunicato di MC² Live
:Tornano in Italia gli IN FLAMES, amatissimo gruppo svedese tra i massimi esponenti del filone Swedish death metal. La formazione guidata dalla voce di Anders Fridén sarà in concerto a BOnsai Bologna presso il Parco delle Caserme Rosse il 23 luglio 2026.
In apertura saliranno sul palco gli EMPLOYED TO SERVE e i BLEED FROM WITHIN, band scozzese tra i rappresentanti principali della scena metalcore contemporanea.
L’evento inizierà alle ore 18:00, l’esibizione degli IN FLAMES è prevista per le ore 20:15.
I biglietti saranno in vendita su Vivaticket a questo indirizzo, relativi punti vendita e circuiti autorizzati dalle ore 10:00 del 25 novembre.
Dettagli:
IN FLAMES
+ BLEED FROM WITHIN
+ EMPLOYED TO SERVE
23 luglio 2026 – Bologna, BOnsai (Parco delle Caserme Rosse)