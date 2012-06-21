WORM: dettagli e singolo del nuovo album ''Necropalace''

|
Il gruppo death/black/doom Worm pubblicherà il nuovo album Necroplace tramite Century Media Records il 13 febbraio 2026.
Century Media Records è lieta di dare il benvenuto ai WORM. La death doom black metal band pubblicherà il debutto per la label tedesca il 13 febbraio 2026. Da oggi è disponibile il video della title-track “Necropalace”:
“Necropalace” è stato prodotto da Charlie Koryn (MORBID ANGEL) e mixato/masterizzato da Arthur Rizk (KING DIAMOND, BLOOD INCANTANTION, SUMERLANDS, CAVALERA, SOULFLY). La copertina è stata realizzata da Andreas Marschall.
Di seguito la tracklist:
1. Gates to the Shadowzone (Intro)
2. Necropalace
3. Halls of Weeping
4. The Night Has Fangs
5. Dragon Dreams
6. Blackheart
7. Witchmoon – The Infernal Masquerade (Feat. Marty Friedman)