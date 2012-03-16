     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/11/25
SPEED
All My Angels

25/11/25
HYVER
Shaâtaunoâr

28/11/25
PERDITION TEMPLE
Malign Apotheosis

28/11/25
LYNCH MOB
Dancing with the Devil

28/11/25
THE OLD DEAD TREE
London Sessions [EP]

28/11/25
STEEL ARCTUS
Dreamruler

28/11/25
AKTOR
Professori (Season Two)

28/11/25
DARKLON
Mind Reaper

28/11/25
PHOBOCOSM
Gateway

28/11/25
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER
Forever, Ive Been Being Born

CONCERTI

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
BLOOD RED THRONE: a dicembre il nuovo ''Siltskin'', ascolta un brano
21/11/2025 - 11:08 (91 letture)

RECENSIONI
75
65
87
92
80
ARTICOLI
16/03/2012
Live Report
SUFFOCATION + CATTLE DECAPITATION + BLOOD RED THRONE + ADIMIRON + SEPHIRAH
Boulevard Rock Club, Misano Adriatico (RN), 10/03/2012
 
ALTRE NOTIZIE
21/11/2025 - 11:08
BLOOD RED THRONE: a dicembre il nuovo ''Siltskin'', ascolta un brano
26/01/2024 - 09:35
BLOOD RED THRONE: tutto il nuovo ''Nonagon'' in streaming
11/01/2024 - 08:14
BLOOD RED THRONE: ascolta la nuova ''Seeking to Pierce''
27/11/2023 - 08:33
BLOOD RED THRONE: diffusi i dettagli del nuovo ''Nonagon'' ascolta ''Tempest Sculptor''
29/09/2023 - 08:57
BLOOD RED THRONE: primi dettagli e singolo del nuovo album ''Nonagon''
24/02/2023 - 11:39
BLOOD RED THRONE: diffuso il nuovo singolo ''Latrodectus''
16/12/2022 - 10:34
BLOOD RED THRONE: il nuovo disco uscirà tramite Soulseller Records
12/10/2021 - 21:48
BLOOD RED THRONE: pubblicata la clip di ''Transparent Existence''
08/09/2021 - 16:37
BLOOD RED THRONE: in arrivo il decimo disco, ecco un brano
26/08/2019 - 19:20
BLOOD RED THRONE: guarda la clip del nuovo singolo
ULTIME NOTIZIE
21/11/2025 - 11:03
WORM: dettagli e singolo del nuovo album ''Necropalace''
21/11/2025 - 10:59
IN FLAMES: un concerto a Bologna insieme ai Bleed From Within
21/11/2025 - 10:55
AVANTASIA: una data in Italia nel 2026
21/11/2025 - 10:53
ROB ZOMBIE: ecco ''Heathen Days'' dal nuovo album ''The Great Satan''
21/11/2025 - 10:50
LONG DISTANCE CALLING: guarda il live video di ''Hazard''
21/11/2025 - 10:47
SHORES OF NULL: ascolta lo split EP ''Latitudes Of Sorrow'' coi Convocation
21/11/2025 - 08:29
LAMB OF GOD: pubblicano il nuovo singolo ''Parasocial Christ''
20/11/2025 - 16:57
FUROR GALLICO: il cantante Davide ''Cica'' Cicalese lascia la band
20/11/2025 - 16:54
ULVER: svelato il nuovo album ''Neverland''
20/11/2025 - 16:51
MESSA: le date del tour italiano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     