Steelbound - Album Cover
23/11/25
SPEED
All My Angels

25/11/25
HYVER
Shaâtaunoâr

28/11/25
PHOBOCOSM
Gateway

28/11/25
DARKLON
Mind Reaper

28/11/25
PERDITION TEMPLE
Malign Apotheosis

28/11/25
STEEL ARCTUS
Dreamruler

28/11/25
AKTOR
Professori (Season Two)

28/11/25
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER
Forever, Ive Been Being Born

28/11/25
LYNCH MOB
Dancing with the Devil

28/11/25
THE OLD DEAD TREE
London Sessions [EP]

CONCERTI

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
BATTLE BEAST: ecco la clip di ''Watch the Sky Fall''
22/11/2025 - 21:15 (55 letture)

RECENSIONI
75
62
45
67
68
ARTICOLI
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2012
Live Report
NIGHTWISH + BATTLE BEAST + EKLIPSE
Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/04/2012
 
ALTRE NOTIZIE
22/11/2025 - 21:15
BATTLE BEAST: ecco la clip di ''Watch the Sky Fall''
17/10/2025 - 21:06
BATTLE BEAST: presentano il brano ''Twilight Cabaret''
05/09/2025 - 19:14
BATTLE BEAST: presentano il singolo ''Angel of Midnight''
06/08/2025 - 20:46
BATTLE BEAST: ascolta il singolo ''Here We Are''
04/06/2025 - 16:31
BATTLE BEAST: svelano la copertina e la titletrack del nuovo ''Steelbound''
02/06/2025 - 10:09
BATTLE BEAST: a dicembre una data in Italia
08/05/2025 - 11:33
BATTLE BEAST: il videoclip del nuovo singolo ''Last Goodbye''
11/04/2025 - 11:08
BATTLE BEAST: in streaming il live video di ''Eden''
14/03/2025 - 17:06
BATTLE BEAST: ecco un brano dal nuovo live album
22/02/2025 - 19:18
BATTLE BEAST: ad aprile il nuovo live album
ULTIME NOTIZIE
22/11/2025 - 21:29
JOEL HOEKSTRA'S 13: i dettagli di ''From the Fade'' e il singolo ''The Fall''
22/11/2025 - 21:19
LUPPOLO IN ROCK: confermate nuove band per l'edizione 2026 del festival
22/11/2025 - 21:11
SALTATIO MORTIS: presentano il video di ''Santa is a Viking''
21/11/2025 - 11:08
BLOOD RED THRONE: a dicembre il nuovo ''Siltskin'', ascolta un brano
21/11/2025 - 11:03
WORM: dettagli e singolo del nuovo album ''Necropalace''
21/11/2025 - 10:59
IN FLAMES: un concerto a Bologna insieme ai Bleed From Within
21/11/2025 - 10:55
AVANTASIA: una data in Italia nel 2026
21/11/2025 - 10:53
ROB ZOMBIE: ecco ''Heathen Days'' dal nuovo album ''The Great Satan''
21/11/2025 - 10:50
LONG DISTANCE CALLING: guarda il live video di ''Hazard''
21/11/2025 - 10:47
SHORES OF NULL: ascolta lo split EP ''Latitudes Of Sorrow'' coi Convocation
 
