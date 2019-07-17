     
 
Il Volantino del Festival
DISCHI IN USCITA

23/11/25
SPEED
All My Angels

25/11/25
HYVER
Shaâtaunoâr

28/11/25
PHOBOCOSM
Gateway

28/11/25
DARKLON
Mind Reaper

28/11/25
PERDITION TEMPLE
Malign Apotheosis

28/11/25
STEEL ARCTUS
Dreamruler

28/11/25
AKTOR
Professori (Season Two)

28/11/25
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER
Forever, Ive Been Being Born

28/11/25
LYNCH MOB
Dancing with the Devil

28/11/25
THE OLD DEAD TREE
London Sessions [EP]

CONCERTI

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
LUPPOLO IN ROCK: confermate nuove band per l'edizione 2026 del festival
22/11/2025 - 21:19 (103 letture)

30/07/2023
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
DAY 2 - Parco delle Colonie Padane, Cremona, 22/07/2023
29/07/2023
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
DAY 1 - Parco delle Colonie padane, Cremona (CR), 21/07/2023
17/07/2019
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
Parco ex Colonie Padane Cremona (CR), 13/07/ 2019
 
22/11/2025 - 21:19
LUPPOLO IN ROCK: confermate nuove band per l'edizione 2026 del festival
31/10/2025 - 18:38
LUPPOLO IN ROCK: annunciate nuove band per l'edizione 2026
03/10/2025 - 14:10
LUPPOLO IN ROCK: aggiunte nuove band alla lineup del 2026
26/09/2025 - 21:29
LUPPOLO IN ROCK: svelate le prime band dell'edizione 2026 del festival cremonese
12/02/2025 - 00:23
LUPPOLO IN ROCK: i Pretty Maids sono il terzo headliner
30/01/2025 - 18:07
LUPPOLO IN ROCK: Cradle of Filth headliner del terzo giorno
17/01/2025 - 16:54
LUPPOLO IN ROCK: annunciati i Running Wild come headliner della seconda giornata e altre band
27/12/2024 - 13:41
LUPPOLO IN ROCK: altri annunci per l'edizione 2025
16/11/2024 - 09:15
LUPPOLO IN ROCK: aggiunte alla lineup Tygers of Pan Tang e Candlemass
18/10/2024 - 15:05
LUPPOLO IN ROCK: svelate altre tre band dell'edizione 2025
22/11/2025 - 21:29
JOEL HOEKSTRA'S 13: i dettagli di ''From the Fade'' e il singolo ''The Fall''
22/11/2025 - 21:15
BATTLE BEAST: ecco la clip di ''Watch the Sky Fall''
22/11/2025 - 21:11
SALTATIO MORTIS: presentano il video di ''Santa is a Viking''
21/11/2025 - 11:08
BLOOD RED THRONE: a dicembre il nuovo ''Siltskin'', ascolta un brano
21/11/2025 - 11:03
WORM: dettagli e singolo del nuovo album ''Necropalace''
21/11/2025 - 10:59
IN FLAMES: un concerto a Bologna insieme ai Bleed From Within
21/11/2025 - 10:55
AVANTASIA: una data in Italia nel 2026
21/11/2025 - 10:53
ROB ZOMBIE: ecco ''Heathen Days'' dal nuovo album ''The Great Satan''
21/11/2025 - 10:50
LONG DISTANCE CALLING: guarda il live video di ''Hazard''
21/11/2025 - 10:47
SHORES OF NULL: ascolta lo split EP ''Latitudes Of Sorrow'' coi Convocation
 
