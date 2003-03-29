ANGRA: si separano da Fabio Lione

24/11/2025 - 17:25 (293 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 9 Correggo il mio precedente...Roy Khan ha un registro da tenore ma il suo andare su note più basse lo ha reso il suo tratto distintivo,teatrale e magnifico. 8 Un\'idea geniale sarebbe stata quella di far entrare Roy Khan...registro vocale da baritono e quindi diverso dal classico stile tenorile power ma sentire lui dietro al microfono sarebbe stato un sogno.Magari ti aggiunge intensità nelle interpretazioni. 7 Fabio e il migliore, tutto il resto rimane a 0, vediamo i nuovi Angra cosa sapranno tirar fuori. Dubito che i Dream Theater sceglierebbero un cantante italiano… 6 Finalmente Lione è libero di entrare nei Dream Theater. 5 Ma basta, band mediocre che ora non ha più senso, non lo aveva già da tempo, che senso ha cambiare 30 cantanti e membri? Mi aspetto gli Angras of Fire and steel e i Liones raphsody and Fire and agony 4 Loureiro rientra con Falaschi per delle date dal vivo. Spero sempre in un nuovo album con questa storica formazione. 3 Lione inadatto agli Angra, Netto abbastanza innocuo. 2 Alissa è libera. Che si faccia avanti 1 Negli ultimi giorni è stata una telenovela riguardo agli Angra...di oggi la notizia dell\'entrata di Alirio Netto(Shaman) per la data da headliner del Bangers a San Paolo (insieme a Falaschi e Lione)...mi sa che tra poco ritorna Loureiro,cmq Netto buon cantante ma non mi sembra adatto per la band anche se conoscerà sicuramente il repertorio.