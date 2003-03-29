     
 
ANGRA: si separano da Fabio Lione
24/11/2025 - 17:25 (293 letture)

progster78
Martedì 25 Novembre 2025, 10.30.02
9
Correggo il mio precedente...Roy Khan ha un registro da tenore ma il suo andare su note più basse lo ha reso il suo tratto distintivo,teatrale e magnifico.
progster78
Martedì 25 Novembre 2025, 10.11.54
8
Un\'idea geniale sarebbe stata quella di far entrare Roy Khan...registro vocale da baritono e quindi diverso dal classico stile tenorile power ma sentire lui dietro al microfono sarebbe stato un sogno.Magari ti aggiunge intensità nelle interpretazioni.
Metaldog
Martedì 25 Novembre 2025, 9.53.45
7
Fabio e il migliore, tutto il resto rimane a 0, vediamo i nuovi Angra cosa sapranno tirar fuori. Dubito che i Dream Theater sceglierebbero un cantante italiano…
AlinoSky
Lunedì 24 Novembre 2025, 21.25.17
6
Finalmente Lione è libero di entrare nei Dream Theater.
InvictuSteele
Lunedì 24 Novembre 2025, 20.19.54
5
Ma basta, band mediocre che ora non ha più senso, non lo aveva già da tempo, che senso ha cambiare 30 cantanti e membri? Mi aspetto gli Angras of Fire and steel e i Liones raphsody and Fire and agony
Graziano
Lunedì 24 Novembre 2025, 19.16.05
4
Loureiro rientra con Falaschi per delle date dal vivo. Spero sempre in un nuovo album con questa storica formazione.
d.r.i.
Lunedì 24 Novembre 2025, 19.13.16
3
Lione inadatto agli Angra, Netto abbastanza innocuo.
Rob Fleming
Lunedì 24 Novembre 2025, 18.30.54
2
Alissa è libera. Che si faccia avanti
progster78
Lunedì 24 Novembre 2025, 18.29.00
1
Negli ultimi giorni è stata una telenovela riguardo agli Angra...di oggi la notizia dell\'entrata di Alirio Netto(Shaman) per la data da headliner del Bangers a San Paolo (insieme a Falaschi e Lione)...mi sa che tra poco ritorna Loureiro,cmq Netto buon cantante ma non mi sembra adatto per la band anche se conoscerà sicuramente il repertorio.
ARTICOLI
30/07/2015
Live Report
ANGRA + SIMPLE LIES
Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA), 25/07/2015
20/02/2011
Live Report
ANGRA + KATTAH
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 13/02/2011
01/04/2007
Intervista
ANGRA
Parla Rafael Bittencourt
03/10/2006
Intervista
ANGRA
Parla Edu Falaschi
29/03/2003
Articolo
ANGRA
La biografia
 
