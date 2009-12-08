AMON AMARTH: una data a Milano con Orbit Culture e Soilwork

25/11/25
HYVER
Shaâtaunoâr
28/11/25
AKTOR
Professori (Season Two)
28/11/25
KAUNIS KUOLEMATON
Kun Valo Minussa Kuoli
28/11/25
THE OLD DEAD TREE
London Sessions [EP]
28/11/25
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER
Forever, Ive Been Being Born
28/11/25
PHOBOCOSM
Gateway
28/11/25
STEEL ARCTUS
Dreamruler
28/11/25
DARKLON
Mind Reaper
28/11/25
LYNCH MOB
Dancing with the Devil
28/11/25
PERDITION TEMPLE
Malign Apotheosis
29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO
14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)
14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO
20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA