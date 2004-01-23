ARCH ENEMY: si separano da Alissa White-Gluz

24/11/2025 - 17:43 (387 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 14 Vai, Alissa, adesso un bel dischetto senza growl e ci faccio anche un pensierino. Sostengo apertamente la mozione di @d.r.i. 13 Bravissimi ma mi sono sempre sembrati una band senz\'anima. Tanto mestiere, tecnica, pezzi trascinanti ma non sono mai riusciti a strapparmi una emozione che sia una. Sarà un problema mio. 12 Da poco si è separata dalla band la ormai ex cantante dei Lutharo... Che è molto brava devo dire. Magari rimarranno su una cantante canadese e sceglieranno lei... Sennò potrebbero valutare Phil Anselmo con una parrucca blu. 11 Finalmente miss \"mi si è spezzata un\'unghia\" si toglie dalle palle. 10 Io spero in Lione. 9 Miss Chile ha la sua band da spingere, grazie anche alla popolarità del concorso di bellezza: non credo passi da una band che può rendere popolare in cui è la leader e ha potere decisionale (da come ho capito) ad un contesto dove a livello decisionale non conta nulla. 8 Brava Alissa , mandali a fare in culoooooo! 7 @LAMBRUSCORE: Mr. Liiva va in giro coi Black Heart a rifare i primi 3 album all\'infinito, ormai questi li ha mandati definitivamente a quel paese. In compenso, notizia di giorni fa che si sono riformati i Black Breath. 6 Io spero sempre in un ritorno di Giovanni Livio.. 5 Entra Lione con la tinta blu. 4 @d.r.i.: Ma pure Miss Iwrestledabearonce, oppure Miss Jinjer... 3 @Shock e gran bel singolo con Palotai scatenato. Influenze Opeth particolarmente gradite. Se son rose.... 2 Troppo vecchia? Oppure voleva proporre qualcosa di suo e l\'hanno cassato e se ne è andata? Arriverà miss Chile? 1 Comunque Alissa ha anche pubblicato un suo singolo da solista, per aggiungere un qualcosa alla notizia.