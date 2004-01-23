     
 
ARCH ENEMY: si separano da Alissa White-Gluz
24/11/2025 - 17:43 (387 letture)

Rob Fleming
Martedì 25 Novembre 2025, 10.08.09
14
Vai, Alissa, adesso un bel dischetto senza growl e ci faccio anche un pensierino. Sostengo apertamente la mozione di @d.r.i.
Uno
Martedì 25 Novembre 2025, 9.34.07
13
Bravissimi ma mi sono sempre sembrati una band senz\'anima. Tanto mestiere, tecnica, pezzi trascinanti ma non sono mai riusciti a strapparmi una emozione che sia una. Sarà un problema mio.
DaveHc
Martedì 25 Novembre 2025, 8.49.28
12
Da poco si è separata dalla band la ormai ex cantante dei Lutharo... Che è molto brava devo dire. Magari rimarranno su una cantante canadese e sceglieranno lei... Sennò potrebbero valutare Phil Anselmo con una parrucca blu.
Zess
Martedì 25 Novembre 2025, 1.06.38
11
Finalmente miss \"mi si è spezzata un\'unghia\" si toglie dalle palle.
Galilee
Lunedì 24 Novembre 2025, 23.26.32
10
Io spero in Lione.
Gino
Lunedì 24 Novembre 2025, 23.01.04
9
Miss Chile ha la sua band da spingere, grazie anche alla popolarità del concorso di bellezza: non credo passi da una band che può rendere popolare in cui è la leader e ha potere decisionale (da come ho capito) ad un contesto dove a livello decisionale non conta nulla.
Celtic Warrior
Lunedì 24 Novembre 2025, 22.34.13
8
Brava Alissa , mandali a fare in culoooooo!
Transcendence
Lunedì 24 Novembre 2025, 20.04.10
7
@LAMBRUSCORE: Mr. Liiva va in giro coi Black Heart a rifare i primi 3 album all\'infinito, ormai questi li ha mandati definitivamente a quel paese. In compenso, notizia di giorni fa che si sono riformati i Black Breath.
LAMBRUSCORE
Lunedì 24 Novembre 2025, 19.58.58
6
Io spero sempre in un ritorno di Giovanni Livio..
progster78
Lunedì 24 Novembre 2025, 19.32.33
5
Entra Lione con la tinta blu.
Transcendence
Lunedì 24 Novembre 2025, 19.25.38
4
@d.r.i.: Ma pure Miss Iwrestledabearonce, oppure Miss Jinjer...
Graziano
Lunedì 24 Novembre 2025, 19.18.00
3
@Shock e gran bel singolo con Palotai scatenato. Influenze Opeth particolarmente gradite. Se son rose....
d.r.i.
Lunedì 24 Novembre 2025, 19.14.12
2
Troppo vecchia? Oppure voleva proporre qualcosa di suo e l\'hanno cassato e se ne è andata? Arriverà miss Chile?
Shock
Lunedì 24 Novembre 2025, 19.09.44
1
Comunque Alissa ha anche pubblicato un suo singolo da solista, per aggiungere un qualcosa alla notizia.
