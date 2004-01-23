|
ARCH ENEMY: si separano da Alissa White-Gluz
24/11/2025 - 17:43 (387 letture)
14
Vai, Alissa, adesso un bel dischetto senza growl e ci faccio anche un pensierino. Sostengo apertamente la mozione di @d.r.i.
13
Bravissimi ma mi sono sempre sembrati una band senz\'anima. Tanto mestiere, tecnica, pezzi trascinanti ma non sono mai riusciti a strapparmi una emozione che sia una. Sarà un problema mio.
12
Da poco si è separata dalla band la ormai ex cantante dei Lutharo... Che è molto brava devo dire. Magari rimarranno su una cantante canadese e sceglieranno lei... Sennò potrebbero valutare Phil Anselmo con una parrucca blu.
11
Finalmente miss \"mi si è spezzata un\'unghia\" si toglie dalle palle.
10
Io spero in Lione.
9
Miss Chile ha la sua band da spingere, grazie anche alla popolarità del concorso di bellezza: non credo passi da una band che può rendere popolare in cui è la leader e ha potere decisionale (da come ho capito) ad un contesto dove a livello decisionale non conta nulla.
8
Brava Alissa , mandali a fare in culoooooo!
7
@LAMBRUSCORE: Mr. Liiva va in giro coi Black Heart a rifare i primi 3 album all\'infinito, ormai questi li ha mandati definitivamente a quel paese. In compenso, notizia di giorni fa che si sono riformati i Black Breath.
6
Io spero sempre in un ritorno di Giovanni Livio..
5
Entra Lione con la tinta blu.
4
@d.r.i.: Ma pure Miss Iwrestledabearonce, oppure Miss Jinjer...
3
@Shock e gran bel singolo con Palotai scatenato. Influenze Opeth particolarmente gradite. Se son rose....
2
Troppo vecchia? Oppure voleva proporre qualcosa di suo e l\'hanno cassato e se ne è andata? Arriverà miss Chile?
1
Comunque Alissa ha anche pubblicato un suo singolo da solista, per aggiungere un qualcosa alla notizia.
