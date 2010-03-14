     
 
25/11/25
HYVER
Shaâtaunoâr

28/11/25
AKTOR
Professori (Season Two)

28/11/25
KAUNIS KUOLEMATON
Kun Valo Minussa Kuoli

28/11/25
THE OLD DEAD TREE
London Sessions [EP]

28/11/25
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER
Forever, Ive Been Being Born

28/11/25
PHOBOCOSM
Gateway

28/11/25
STEEL ARCTUS
Dreamruler

28/11/25
DARKLON
Mind Reaper

28/11/25
LYNCH MOB
Dancing with the Devil

28/11/25
PERDITION TEMPLE
Malign Apotheosis

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA
AIRBOURNE: ascolta il singolo natalizio ''Christmas Bonus''
24/11/2025 - 21:15 (59 letture)

03/11/2019
Live Report
AIRBOURNE + SUPERSUCKERS
Alcatraz, Milano, 29/10/2019
24/06/2013
Live Report
AIRBOURNE + THE GUESTZ
Orion Live Club, Roma, 19/06/2013
14/03/2010
Live Report
AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
 
24/11/2025 - 21:15
AIRBOURNE: ascolta il singolo natalizio ''Christmas Bonus''
25/06/2025 - 15:57
AIRBOURNE: a marzo 2026 in Italia per una data
06/06/2025 - 21:16
AIRBOURNE: ecco il singolo ''Gutsy''
13/04/2023 - 16:10
AIRBOURNE: una data coi Royal Republic a Pordenone
16/07/2022 - 11:46
AIRBOURNE: al lavoro su un nuovo disco in studio
07/06/2022 - 16:53
AIRBOURNE: in Italia per un concerto
04/09/2020 - 14:11
AIRBOURNE: saranno headliner all'Alpen Flair Festival la prossima estate
30/10/2019 - 16:24
AIRBOURNE: presentato il video di ''Backseat Boogie''
19/10/2019 - 11:12
AIRBOURNE: ascolta ''She Gives Me Hell'' dal nuovo album
11/10/2019 - 11:52
AIRBOURNE: disponibile il singolo ''Backseat Boogie''
24/11/2025 - 17:43
ARCH ENEMY: si separano da Alissa White-Gluz
24/11/2025 - 17:30
AMON AMARTH: una data a Milano con Orbit Culture e Soilwork
24/11/2025 - 17:28
BLUT AUS NORD: tutto il nuovo ''Ethereal Horizons'' in streaming
24/11/2025 - 17:25
ANGRA: si separano da Fabio Lione
24/11/2025 - 17:21
ROTTEN SOUND: pubblicano il singolo ''Idealist'' dal nuovo EP ''Mass Extinction''
22/11/2025 - 21:29
JOEL HOEKSTRA'S 13: i dettagli di ''From the Fade'' e il singolo ''The Fall''
22/11/2025 - 21:19
LUPPOLO IN ROCK: confermate nuove band per l'edizione 2026 del festival
22/11/2025 - 21:15
BATTLE BEAST: ecco la clip di ''Watch the Sky Fall''
22/11/2025 - 21:11
SALTATIO MORTIS: presentano il video di ''Santa is a Viking''
21/11/2025 - 11:08
BLOOD RED THRONE: a dicembre il nuovo ''Siltskin'', ascolta un brano
 
