FEUDALESIMO E LIBERTA: svelati i primi dettagli dell'ottava edizione dell'adunata

L'organizzazione dell'Adunata di Feudalesimo e Libertà ha svelato, attraverso i propri canali social, i primi dettagli dell'edizione 2026 del raduno legato alla popolare pagina Facebook.
Il festival si svolgerà su tre giorni - il 15, 16 e 17 maggio 2026- e sono già stati svelati gli headliner di tutte le sere, ovvero rispettivamente Claudio Simonetti's Goblin, Nanowar of Steel e Visions of Atlantis.
Comunicato stampa:
Udite, udite, oh popolo d’ogne borgo, contado e marchesato!
Con sommo giubilo annunciamo l’ottava Adunata di Feudalesimo e Libertà!
Pella prima volta Lo Imperatore non lascia, bensì raddoppia e triplica, conducendo li sodali in tre dì de giubilo, musica et baldoria medievale:
Lo evento si terrà Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2026 presso lo Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI), come da tradizione.
Biglietti ed abbonamento 3 giorni sono già in vendita presso i circuiti ufficiali Ticketone e Mailticket. Inoltre, sarà disponibile lo nobilissimo VIP Ticket – Very Important Plebeo, che dona accesso ai tre dì del festival, al Meet & Greet con gli artisti principali, et permette d’ottenere una ricca Bisaccia VIP con t-shirt dell’ottava edizione, poster, pass celebrativo ed ulteriori gaggi.
A comandare le schiere musicali:
Venerdì 15 maggio – Claudio Simonetti’s GOBLIN con lo spettacolo unico “THE X-Terror Files – XXX Years Anniversary Show”. Un viaggio tra tenebre, progressive e colonne sonore che han fatto tremar le mura del cinema orrorifico d’ogni epoca.
Sabato 16 maggio – Gli unici et inimitabili NANOWAR OF STEEL, alfieri del metal parodistico, già collaboratori dell’Impero e autori dell’inno ufficiale di FeL, si esibiranno pella prima data italiana nell’anno venturo.
Domenica 17 maggio – Li condottieri del symphonic metal VISIONS OF ATLANTIS, in arrivo con il loro maestoso repertorio piratesco e orchestrale, con una intera scenografia inedita sul Palco dello Imperatore.
L’Impero chiama ancora una volta i suoi sodali: tre dì tra giuochi, mercati, hostarie, pugne, spassi, goliardia et una liturgia musicale che farà tremare le mura del maniero.
Non esser lo poltrone! Accaparrati immantinente lo tuo biglietto et partecipa alla VIII Adunata di Feudalesimo e Libertà! Ulteriori artisti, spettacoli e tenzoni medievali saranno annunziati nelle prossime settimane.
Sodali, levate li calici: lo Medioevo non è mai parso ‘sì glorioso!
ADUNATA di FEUDALESIMO E LIBERTA'
Venerdì 15 Maggio, 2026
@Live Club - Trezzo sull'Adda (MI)
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN +
TBA
• € 30 + d.d.p • Ticketone / Mailticket
Sabato 16 Maggio, 2026
@Live Club - Trezzo sull'Adda (MI)
NANOWAR OF STEEL +
TBA
• € 40 + d.d.p • Ticketone / Mailticket
Domenica 17 Maggio, 2026
@Live Club - Trezzo sull'Adda (MI)
VISIONS OF ATLANTIS +
TBA
• € 35 + d.d.p • Ticketone / Mailticket
Abbonamento 3 giorni: € 75 + d.d.p
VIP (Very Important Plebeo) Ticket – 3 giorni: € 125 + d.d.p
Include:
– Ingresso al festival per tutti e tre i dì
– Meet & Greet con gli headliner
– VIP Bag (shopper con poster, t-shirt VIII edizione, pass celebrativo, gadget)