     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il Volantino del Festival
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/11/25
AKTOR
Professori (Season Two)

28/11/25
KAUNIS KUOLEMATON
Kun Valo Minussa Kuoli

28/11/25
DREAM THEATER
Quarantième: Live à Paris [Live Album]

28/11/25
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER
Forever, Ive Been Being Born

28/11/25
LYNCH MOB
Dancing with the Devil

28/11/25
THE OLD DEAD TREE
London Sessions [EP]

28/11/25
DARKLON
Mind Reaper

28/11/25
BLUT AUS NORD
Ethereal Horizons

28/11/25
PHOBOCOSM
Gateway

28/11/25
STEEL ARCTUS
Dreamruler

CONCERTI

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA
FEUDALESIMO E LIBERTA: svelati i primi dettagli dell'ottava edizione dell'adunata
25/11/2025 - 21:11 (66 letture)

ARTICOLI
30/05/2018
Live Report
TERZA ADUNATA - RADUNO IMPERIALE DI FEUDALESIMO E LIBERTÀ
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 26/05/2018
 
ALTRE NOTIZIE
25/11/2025 - 21:11
FEUDALESIMO E LIBERTA: svelati i primi dettagli dell'ottava edizione dell'adunata
05/05/2025 - 15:17
FEUDALESIMO E LIBERTA': cambio di headliner per la prima giornata dell'Adunata
10/12/2024 - 19:01
FEUDALESIMO E LIBERTA': i primi dettagli dell'edizione 2025 dell'Adunata
26/11/2024 - 17:40
ALL FOR METAL: disponibile il concerto tenuto all'Adunata di Feudalesimo e Libertà
22/02/2024 - 08:10
FEUDALESIMO E LIBERTÀ: tutti i dettagli della sesta adunata
06/02/2024 - 14:27
FEUDALESIMO E LIBERTÀ: aggiunti alla lineup i Vallorch
26/01/2024 - 08:15
FEUDALESIMO E LIBERTÀ: dentro gli Haegen
19/01/2024 - 09:16
TRICK OR TREAT: un tour coi Nanowar of Steel e conferma all`Adunata di Feudalesimo e Libertà
15/11/2023 - 08:45
FEUDALESIMO E LIBERTÀ: dentro gli All For Metal
12/10/2023 - 08:13
FEUDALESIMO E LIBERTÀ: i dettagli della sesta adunata con Rhapsody of Fire e Bardomagno
ULTIME NOTIZIE
25/11/2025 - 21:32
CORELEONI: in uscita il live album ''Live at Hallenstadion Zurich''
25/11/2025 - 21:26
ANGUS MCSIX: i dettagli del nuovo album
25/11/2025 - 21:22
STEEL ARCTUS: ecco la clip di ''Defender of Steel''
25/11/2025 - 21:07
HYPERION: disponibile un nuovo singolo
25/11/2025 - 21:02
JIM PETERIK & WORLD STAGE: ascolta il brano ''Between Two Fires''
24/11/2025 - 21:15
AIRBOURNE: ascolta il singolo natalizio ''Christmas Bonus''
24/11/2025 - 17:43
ARCH ENEMY: si separano da Alissa White-Gluz
24/11/2025 - 17:30
AMON AMARTH: una data a Milano con Orbit Culture e Soilwork
24/11/2025 - 17:28
BLUT AUS NORD: tutto il nuovo ''Ethereal Horizons'' in streaming
24/11/2025 - 17:25
ANGRA: si separano da Fabio Lione
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     