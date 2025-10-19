     
 
Dreamruler - Album Cover
28/11/25
AKTOR
Professori (Season Two)

28/11/25
KAUNIS KUOLEMATON
Kun Valo Minussa Kuoli

28/11/25
DREAM THEATER
Quarantième: Live à Paris [Live Album]

28/11/25
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER
Forever, Ive Been Being Born

28/11/25
LYNCH MOB
Dancing with the Devil

28/11/25
THE OLD DEAD TREE
London Sessions [EP]

28/11/25
DARKLON
Mind Reaper

28/11/25
BLUT AUS NORD
Ethereal Horizons

28/11/25
PHOBOCOSM
Gateway

28/11/25
STEEL ARCTUS
Dreamruler

CONCERTI

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA
STEEL ARCTUS: ecco la clip di ''Defender of Steel''
25/11/2025 - 21:22 (58 letture)

ALTRE NOTIZIE
25/11/2025 - 21:22
STEEL ARCTUS: ecco la clip di ''Defender of Steel''
03/11/2025 - 22:20
STEEL ARCTUS: presentano un nuovo singolo
19/10/2025 - 14:44
STEEL ARCTUS: previsto per novembre il nuovo ''Dreamruler''
ULTIME NOTIZIE
25/11/2025 - 21:32
CORELEONI: in uscita il live album ''Live at Hallenstadion Zurich''
25/11/2025 - 21:26
ANGUS MCSIX: i dettagli del nuovo album
25/11/2025 - 21:11
FEUDALESIMO E LIBERTA: svelati i primi dettagli dell'ottava edizione dell'adunata
25/11/2025 - 21:07
HYPERION: disponibile un nuovo singolo
25/11/2025 - 21:02
JIM PETERIK & WORLD STAGE: ascolta il brano ''Between Two Fires''
24/11/2025 - 21:15
AIRBOURNE: ascolta il singolo natalizio ''Christmas Bonus''
24/11/2025 - 17:43
ARCH ENEMY: si separano da Alissa White-Gluz
24/11/2025 - 17:30
AMON AMARTH: una data a Milano con Orbit Culture e Soilwork
24/11/2025 - 17:28
BLUT AUS NORD: tutto il nuovo ''Ethereal Horizons'' in streaming
24/11/2025 - 17:25
ANGRA: si separano da Fabio Lione
 
