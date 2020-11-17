     
 
28/11/25
AKTOR
Professori (Season Two)

28/11/25
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER
Forever, Ive Been Being Born

28/11/25
LYNCH MOB
Dancing with the Devil

28/11/25
DARKLON
Mind Reaper

28/11/25
STEEL ARCTUS
Dreamruler

28/11/25
PHOBOCOSM
Gateway

28/11/25
KAUNIS KUOLEMATON
Kun Valo Minussa Kuoli

28/11/25
PERDITION TEMPLE
Malign Apotheosis

28/11/25
THE OLD DEAD TREE
London Sessions [EP]

28/11/25
DREAM THEATER
Quarantième: Live à Paris [Live Album]

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA
PONTE DEL DIAVOLO: il video del nuovo singolo ''Spirit, Blood, Poison, Ferment!''
26/11/2025 - 10:59 (96 letture)

Barfly
Mercoledì 26 Novembre 2025, 13.18.07
1
Bel pezzo
16/09/2024
Live Report
SYLVAINE + PONTE DEL DIAVOLO
Ziggy Club, TORINO, 06/09/2024
 
ALTRE NOTIZIE
26/11/2025 - 10:59
PONTE DEL DIAVOLO: il video del nuovo singolo ''Spirit, Blood, Poison, Ferment!''
20/11/2025 - 10:53
PONTE DEL DIAVOLO: i dettagli del nuovo ''De Venom Natura''
07/11/2024 - 10:00
PONTE DEL DIAVOLO: ascolta la versione rimasterizzata di ''Scintilla''
09/10/2024 - 16:56
PONTE DEL DIAVOLO: in arrivo la compilation ''Tre - The EP Collection''
15/02/2024 - 07:40
PONTE DEL DIAVOLO: tutto il debutto ''Fire Blades From The Tomb'' in streaming
01/02/2024 - 00:05
PONTE DEL DIAVOLO: ascolta la nuova ''Nocturnal Veil''
11/01/2024 - 00:12
PONTE DEL DIAVOLO: ''Covenant'' è il secondo singolo dal disco d'esordio
22/12/2023 - 11:04
PONTE DEL DIAVOLO: ascolta il primo singolo dal disco d`esordio 'Fire Blades from the Tomb'
01/02/2023 - 13:45
PONTE DEL DIAVOLO: contratto con Season of Mist
17/11/2020 - 19:08
PONTE DEL DIAVOLO: al lavoro sul secondo EP
