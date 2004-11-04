|
EUROPE: tornano in Italia per una serie di concerti, una data con tutto ''The Final Countdown''
26/11/2025 - 11:01 (195 letture)
|
|
Gli Europe
torneranno nel nostro paese per una serie di date.
Qui di seguito il comunicato di MC² Live
:Amatissimi dai fan e protagonisti negli anni ‘80 della scena hard rock melodica e rock internazionale, gli EUROPE torneranno nuovamente in Italia nel corso dell’estate 2026 per quattro concerti.
Le date si terranno il 7 luglio al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), l’8 luglio al Brescia Summer Music (presso l’Arena Campo Marte), il 10 luglio a Forte dei Marmi (nell’ambito di Villa Bertelli Live) e l’11 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank (in Piazza Castello).
I biglietti saranno in vendita su Vivaticket a questo indirizzo, relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle ore 11:00 del 26 novembre.
Dettagli
EUROPE
07 luglio 2026 – Rock In Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
08 luglio 2026 – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte
10 luglio 2026 – Forte dei Marmi, Villa Bertelli Live
11 luglio 2026 – Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello
Inoltre è prevista per ottobre una data all'Alcatraz
di Milano con tutto The Final Countdown
.
Mercoledì 14 ottobre 2026
@Alcatraz
- Milano
Via Valtellina, 89EUROPE
+ THE DAMN TRUTH
I biglietti saranno in vendita dal 5 dicembre 2025. EUROPE
7
Li ho visti sempre all\'Alcatraz nel 2016, e anche allora hanno fatto tutto The final countdown per il trentennale
6
Nuovo album a settembre 2026...
5
Ehi vengono in Toscana.. Ottimo, li ho sempre adorati
4
Speriamo esca un nuovo album piuttosto. Comunque sempre i benvenuti.
3
ma perchè sempre in quel cazzo di Alcatraz?
2
Album della gioventù a cui sono affezionato, all\'ora di musica alle medie suonavo l\'intro di TFC con la diamonica?! e facevo incazzare il prof. che aveva tutt\'altri gusti.....
1
Aspetterò il 2028 per i 40 anni di Out Of This World .
Cmq sia chiaro...TFC disco storico che non stanca mai e band sempre da amare.
