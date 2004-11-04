EUROPE: tornano in Italia per una serie di concerti, una data con tutto ''The Final Countdown''

26/11/2025 - 11:01 (195 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Li ho visti sempre all\'Alcatraz nel 2016, e anche allora hanno fatto tutto The final countdown per il trentennale 6 Nuovo album a settembre 2026... 5 Ehi vengono in Toscana.. Ottimo, li ho sempre adorati 4 Speriamo esca un nuovo album piuttosto. Comunque sempre i benvenuti. 3 ma perchè sempre in quel cazzo di Alcatraz? ma perchè sempre in quel cazzo di Alcatraz? 2 Album della gioventù a cui sono affezionato, all\'ora di musica alle medie suonavo l\'intro di TFC con la diamonica?! e facevo incazzare il prof. che aveva tutt\'altri gusti..... 1 . Cmq sia chiaro...TFC disco storico che non stanca mai e band sempre da amare. Aspetterò il 2028 per i 40 anni di Out Of This World. Cmq sia chiaro...TFC disco storico che non stanca mai e band sempre da amare.