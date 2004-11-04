     
 
EUROPE: tornano in Italia per una serie di concerti, una data con tutto ''The Final Countdown''
26/11/2025 - 11:01 (195 letture)

Barfly
Mercoledì 26 Novembre 2025, 18.48.57
7
Li ho visti sempre all\'Alcatraz nel 2016, e anche allora hanno fatto tutto The final countdown per il trentennale
lisablack
Mercoledì 26 Novembre 2025, 18.27.19
6
Nuovo album a settembre 2026...
lisablack
Mercoledì 26 Novembre 2025, 18.26.04
5
Ehi vengono in Toscana.. Ottimo, li ho sempre adorati
Galilee
Mercoledì 26 Novembre 2025, 17.35.40
4
Speriamo esca un nuovo album piuttosto. Comunque sempre i benvenuti.
SkullBeneathTheSkin
Mercoledì 26 Novembre 2025, 17.29.06
3
ma perchè sempre in quel cazzo di Alcatraz?
Vitadathrasher
Mercoledì 26 Novembre 2025, 15.37.38
2
Album della gioventù a cui sono affezionato, all\'ora di musica alle medie suonavo l\'intro di TFC con la diamonica?! e facevo incazzare il prof. che aveva tutt\'altri gusti.....
progster78
Mercoledì 26 Novembre 2025, 11.54.14
1
Aspetterò il 2028 per i 40 anni di Out Of This World . Cmq sia chiaro...TFC disco storico che non stanca mai e band sempre da amare.
86
77
83
80
80
89
88
93
80
70
02-10-2023
Live Report
EUROPE
Teatro Arcimboldi, Milano (MI), 02-10-2023
14/07/2023
Live Report
EUROPE
Ferrara Summer Festival, Ferrara (FE), 06/07/2023
12/12/2018
Live Report
KREATOR + DIMMU BORGIR + HATEBREED + BLOODBATH - THE EUROPEAN APOCALYPSE
Alcatraz, Milano (MI) - 06/12/2018
04/12/2017
Live Report
EUROPE + SOUL SELLER
Alcatraz, Milano (MI), 29/11/2017
25/11/2016
Live Report
EUROPE + TAX THE HEAT
Alcatraz, Milano (MI), 20/11/2016
23/11/2016
Live Report
BATTLE OF THE BAYS EUROPEAN TOUR: OBITUARY + EXODUS + PRONG + KING PARROT
Zona Roveri Music Factory, Bologna (BO), 19/11/2016
04/12/2015
Live Report
EUROPE
Alcatraz, Milano (MI) , 28/11/2015
02/03/2015
Intervista
EUROPE
Il passato porta verso un nuovo futuro
09/03/2014
Articolo
LOOKING FOR EUROPE
La Recensione
22/05/2013
Live Report
LUCIFER OVER EUROPE TOUR 2013 - AGALLOCH + FEN
15-16/05/2013, Motstovna, Nova Gorica - Traffic Club, Roma
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
30/10/2012
Live Report
EUROPE + STONERIDER
Viper Theatre, Firenze, 25/10/2012
24/01/07
Live Report
EUROPE + MANTRA
Tendastrisce, Roma - 24/01/2007
22/11/2004
Live Report
EUROPE
Alcatraz, Milano, 04/11/2004
 
26/11/2025 - 11:01
EUROPE: tornano in Italia per una serie di concerti, una data con tutto ''The Final Countdown''
23/10/2025 - 11:01
NORTHLANE: ritornano in Italia per il nuovo tour europeo
16/06/2025 - 17:05
VISIONS OF ATLANTIS: a luglio esce ''Armada Live Over Europe''
04/06/2025 - 16:40
CATTLE DECAPITATION: cancellata il tour europeo e la data italiana
25/03/2025 - 09:35
EUROPE: cinque concerti in Italia
12/06/2024 - 00:33
EUROPE: nuovo album nel 2025
07/06/2024 - 09:12
EUROPE: un concerto in Italia a settembre
06/03/2024 - 17:18
ZOLFO: nuovo tour europeo con i 30,000 Monkies con quattro date in Italia
25/12/2023 - 09:58
MAGNUM: annullano il tour europeo per problemi di salute
04/10/2023 - 11:51
EUROPE: aggiornamenti sul seguito di ‘‘Walk the Earth’’
26/11/2025 - 11:47
NANOWAR OF STEEL: online il lyric video di ''Feet & Greet''
26/11/2025 - 11:12
SYLOSIS: dettagli e singolo del nuovo album ''The New Flesh''
26/11/2025 - 11:07
MACHINE HEAD: una data all'Alcatraz di Milano
26/11/2025 - 10:59
PONTE DEL DIAVOLO: il video del nuovo singolo ''Spirit, Blood, Poison, Ferment!''
25/11/2025 - 21:32
CORELEONI: in uscita il live album ''Live at Hallenstadion Zurich''
25/11/2025 - 21:26
ANGUS MCSIX: i dettagli del nuovo album
25/11/2025 - 21:22
STEEL ARCTUS: ecco la clip di ''Defender of Steel''
25/11/2025 - 21:11
FEUDALESIMO E LIBERTA: svelati i primi dettagli dell'ottava edizione dell'adunata
25/11/2025 - 21:07
HYPERION: disponibile un nuovo singolo
25/11/2025 - 21:02
JIM PETERIK & WORLD STAGE: ascolta il brano ''Between Two Fires''
 
