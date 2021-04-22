1914: una data in Italia

|
La formazione death/black 1914
sarà in Italia per una data in occasione del tour a supporto dell'ultima release Viribus Unitis
.
Qui il comunicato di MC² Live
:Forti del nuovo album da poco pubblicato “Viribus Unitis”, la blackened death/doom metal band ucraina 1914 annuncia oggi le date del prossimo “The War That Never Ends”, loro nuovo tour europeo.
Il concerto italiano si terrà il 23 aprile 2026 al Revolver di San Donà di Piave (VE).
Prima di loro saliranno sul palco i danesi KATLA.
I biglietti sono in vendita su VivaTicket e relativi punti vendita da questo momento.
I 1914 trattano temi della Prima Guerra Mondiale, esattamente come i KANONENFIEBERdi cui sono – anche se di pochi anni – i precursori. San Donà di Piave si trovava sulla linea del fronte Italiano proprio ai tempi della Guerra del 15-18, periodo storico narrato dalla stessa band all’interno dell’ultimo album. Il loro show viene descritto dallo stesso gruppo come “una notte di furia oscura, disperazione carica di sventura e peso emotivo che rimarrà a lungo dentro di voi anche dopo la nota finale della serata”.
