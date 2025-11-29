CRISTIANO FILIPPINI'S FLAMES OF HEAVEN: online una clip dal nuovo album

05/12/25
BLOOD RED THRONE
Siltskin
05/12/25
SEPULCHRAL
Beneath The Shroud
05/12/25
PERSEFONE
Live in Andorra [Live Album]
05/12/25
ENTHRONED
Ashspawn
05/12/25
JOURS PALES
Résonances
11/12/25
HEALTH
Conflict DLC
12/12/25
JIM PETERIK & WORLD STAGE
River of Music: The Power of Duets, Vol. 1
12/12/25
MARTROD
Draumsýnir eldsins
12/12/25
ROB MORATTI
Sovereign
12/12/25
DAWN OF A DARK AGE
Ver Sacrum
29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO
14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)
14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO
20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA