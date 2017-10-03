     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Bite the Bullet - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/12/25
BLOOD RED THRONE
Siltskin

05/12/25
SEPULCHRAL
Beneath The Shroud

05/12/25
PERSEFONE
Live in Andorra [Live Album]

05/12/25
ENTHRONED
Ashspawn

05/12/25
JOURS PALES
Résonances

11/12/25
HEALTH
Conflict DLC

12/12/25
JIM PETERIK & WORLD STAGE
River of Music: The Power of Duets, Vol. 1

12/12/25
MARTROD
Draumsýnir eldsins

12/12/25
ROB MORATTI
Sovereign

12/12/25
DAWN OF A DARK AGE
Ver Sacrum

CONCERTI

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA
MIDNITE CITY: ecco la clip di ''Seeing is Believing''
29/11/2025 - 11:39 (56 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
29/11/2025 - 11:39
MIDNITE CITY: ecco la clip di ''Seeing is Believing''
02/11/2025 - 12:02
MIDNITE CITY: ascolta un brano dal nuovo album
09/10/2025 - 21:30
MIDNITE CITY: presentano il singolo ''Heaven in This Hell''
22/06/2023 - 09:29
MIDNITE CITY: ascolta ''Hardest Heart to Break''
23/05/2023 - 21:42
MIDNITE CITY: ascolta il nuovo singolo ''Girls Gone Wild''
29/04/2023 - 21:40
MIDNITE CITY: in arrivo a fine giugno il nuovo album
03/11/2017 - 15:27
MIDNITE CITY: uscito il nuovo lyric video
03/10/2017 - 10:51
MIDNITE CITY: ecco il video di ''Summer of our Lives''
ULTIME NOTIZIE
29/11/2025 - 12:19
MORTE FRANCE: in streaming un brano da ''Hesperia''
29/11/2025 - 12:14
LOVEBITES: in arrivo a febbraio il nuovo ''Outstanding Power''
29/11/2025 - 12:09
FEUERSCHWANZ: in streaming il live video di ''Knightclub''
29/11/2025 - 11:33
OBSCURITY: a gennaio il nuovo ''Ascheregen''
29/11/2025 - 11:26
CRISTIANO FILIPPINI'S FLAMES OF HEAVEN: online una clip dal nuovo album
28/11/2025 - 22:28
BEITHIOCH: presentano il nuovo singolo ''A Cold Eye on Life and Death''
28/11/2025 - 22:25
VALLORCH: ecco il singolo ''Antermoia''
28/11/2025 - 22:19
VISIONS OF ATLANTIS: in arrivo il nuovo ''Armada – An Orchestral Voyage''
28/11/2025 - 22:12
PERSEFONE: ecco la clip di ''Leap of Faith''
27/11/2025 - 15:56
APOLAUSTIC: ascolta un brano dal debutto ''No Plenitude Without Suffering''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     