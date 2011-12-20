     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/12/25
JOURS PALES
Résonances

05/12/25
BLOOD RED THRONE
Siltskin

05/12/25
SEPULCHRAL
Beneath The Shroud

05/12/25
ENTHRONED
Ashspawn

05/12/25
PERSEFONE
Live in Andorra [Live Album]

11/12/25
HEALTH
Conflict DLC

12/12/25
CORELEONI
Live at Hallenstadion Zurich [Live Album]

12/12/25
MARTROD
Draumsýnir eldsins

12/12/25
JAN AKKERMAN
My Focus - Live Under the Rainbow

12/12/25
ROTTEN SOUND
Mass Extinction

CONCERTI

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA
DUST: firmano con ROCKSHOTS Records
30/11/2025 - 20:07 (36 letture)

RECENSIONI
83
ARTICOLI
27/06/2022
Live Report
BLACK LABEL SOCIETY + DUST IN MIND
Alcatraz Club, Milano, 20/06/2022
06/11/2015
Live Report
CONGRESSO POST INDUSTRIALE - MZ.412 + TREPANERINGSRITUALEN + GUEST
Kindergarten, Bologna (BO) , 31/10/2015
09/05/2015
Live Report
ARCTURUS + VULTURE INDUSTRIES + KRAKOW + SEVEN IMPALE
Locomotiv, Bologna - 03/05/15
29/01/2015
Live Report
OBITUARY + M-PIRE OF EVIL + DUST BOLT + ROTTING REPUGNANCY
Rock'N'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 24/01/2015
20/12/2011
Articolo
INDUSTRIAL [r]EVOLUTION
La recensione
 
ALTRE NOTIZIE
30/11/2025 - 20:07
DUST: firmano con ROCKSHOTS Records
08/05/2025 - 00:07
SCARDUST: annunciano i dettagli di ''Souls'' e pubblicano un singolo
16/01/2025 - 15:17
VULTURES VENGEANCE: disponibile un brano da ''Dust Age''
30/12/2024 - 19:09
VULTURES VENGEANCE: a febbraio il nuovo ''Dust Age''
25/11/2024 - 09:27
DUST BOLT: pubblicano il singolo ''Who I Am''
19/11/2024 - 11:51
OTEP: Otep Shamaya scioglie la band e si ritira dall'industria musicale
29/05/2024 - 11:14
NEAERA: a giugno esce ''All is Dust'', ascolta la titletrack
28/03/2024 - 08:26
FULL OF HELL: pubblicano il video di ''Gasping Dust'' con Ross Dolan
24/01/2024 - 17:26
DUST BOLT: pubblicano il video di ''Leave Nothing Behind''
31/12/2023 - 00:37
DUST MICE: i dettagli di ''Room Within a Room''
ULTIME NOTIZIE
30/11/2025 - 20:14
RUNNING WILD: nuovo album previsto per il 2026
30/11/2025 - 20:00
DEFACED: in arrivo a gennaio il nuovo ''Icon''
30/11/2025 - 12:57
MELISSA BONNY: ascolta il brano ''Snow on Mars''
30/11/2025 - 12:19
METAL CHURCH: nuova formazione e singolo online
29/11/2025 - 12:19
MORTE FRANCE: in streaming un brano da ''Hesperia''
29/11/2025 - 12:14
LOVEBITES: in arrivo a febbraio il nuovo ''Outstanding Power''
29/11/2025 - 12:09
FEUERSCHWANZ: in streaming il live video di ''Knightclub''
29/11/2025 - 11:39
MIDNITE CITY: ecco la clip di ''Seeing is Believing''
29/11/2025 - 11:33
OBSCURITY: a gennaio il nuovo ''Ascheregen''
29/11/2025 - 11:26
CRISTIANO FILIPPINI'S FLAMES OF HEAVEN: online una clip dal nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     