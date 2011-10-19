     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il flyer delle date
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/12/25
GREYSTONE CANYON
Something Borrowed...Something New

05/12/25
JOURS PALES
Résonances

05/12/25
SEPULCHRAL
Beneath The Shroud

05/12/25
PERSEFONE
Live in Andorra [Live Album]

05/12/25
BLOOD RED THRONE
Siltskin

05/12/25
ENTHRONED
Ashspawn

11/12/25
HEALTH
Conflict DLC

12/12/25
MARTROD
Draumsýnir eldsins

12/12/25
JAN AKKERMAN
My Focus - Live Under the Rainbow

12/12/25
DAWN OF A DARK AGE
Ver Sacrum

CONCERTI

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA
EXHUMED: due date insieme ai Gruesome
02/12/2025 - 16:38 (70 letture)

RECENSIONI
70
74
78
80
85
ARTICOLI
15/03/2014
Live Report
TOXIC HOLOCAUST + EXHUMED
Locomotiv, Bologna, 10/03/2014
29/10/2011
Live Report
EXHUMED + CEPHALIC CARNAGE + BEYOND MURDER + HELLVATE
Traffic Club, Roma, 19/10/2011
 
ALTRE NOTIZIE
02/12/2025 - 16:38
EXHUMED: due date insieme ai Gruesome
18/09/2024 - 11:46
AUGUST BURNS RED: disponibile il nuovo singolo ''Exhumed''
29/08/2023 - 07:45
EXHUMED: pubblicano a sorpresa il nuovo EP ''Beyond The Dead''
14/08/2023 - 17:29
EXHUMED: al lavoro per il nuovo album
23/10/2022 - 16:02
EXHUMED: tutto il nuovo ''To The Dead'' in streaming
12/10/2022 - 17:00
EXHUMED: ''Disgusted'' è il terzo estratto dal nuovo disco ''To The Dead''
10/10/2022 - 10:44
EXHUMED: online il nuovo singolo ''Sick at Heart''
21/09/2022 - 17:50
EXHUMED: diffuso il lyric video di ''Carbonized'' dal nuovo ''To The Dead''
30/08/2022 - 17:27
EXHUMED: annunciano il nuovo album ''To The Dead'', guarda un video
23/10/2021 - 10:46
EXHUMED: pubblicato a sorpresa il nuovo EP ''Worming''
ULTIME NOTIZIE
02/12/2025 - 18:43
MAYHEM: ecco il visualizer di ''Despair''
02/12/2025 - 16:45
EVANESCENCE: una data con Poppy a Bologna nel 2026
02/12/2025 - 16:35
THE ZENITH PASSAGE: diffuso il videoclip della nuova ''Fleshbound Reliquary''
02/12/2025 - 16:32
BOUND IN FEAR: pubblicano il nuovo singolo ''Chasm''
01/12/2025 - 22:17
EXODUS: annunciato per marzo 2026 il nuovo album
01/12/2025 - 22:15
MARC HUDSON: in streaming la clip di ''Swansong''
01/12/2025 - 22:11
SHIRAZ LANE: presentano il video del singolo ''Bullshit''
01/12/2025 - 22:06
GREYSTONE CANYON: ecco il singolo ''Stealing our Freedom''
30/11/2025 - 20:14
RUNNING WILD: nuovo album previsto per il 2026
30/11/2025 - 20:07
DUST (ITA): firmano con ROCKSHOTS Records
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     