     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/02/26
PONTE DEL DIAVOLO
De Venom Natura

13/02/26
GREYHAWK
Warriors of Greyhawk

13/02/26
OVERTOUN
Death Drive Anthropology

13/02/26
FOSSILIZATION
Advent of Wounds

13/02/26
WORM
Necroplace

13/02/26
CONVERGE
Love Is Not Enough

13/02/26
SPACE OF VARIATIONS
Poisoned Art

13/02/26
EYE OF PURGATORY
Darkborne

13/02/26
LEATHERHEAD
Violent Horror Stories

18/02/26
LOVEBITES
Outstanding Power

CONCERTI

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
TWISTED SISTER: annullate le date della reunion
06/02/2026 - 17:00 (318 letture)

HIRAX
Sabato 7 Febbraio 2026, 23.30.32
5
😱
Andy
Sabato 7 Febbraio 2026, 20.47.03
4
...meglio cosi\'...questo ritorno era solo per soldi...che facciano un vero album che manca da 30 anni!!!!!
d.r.i.
Sabato 7 Febbraio 2026, 20.45.36
3
È stato bene fino ad ora e si ammala adesso? Acciderbolina
Rob Fleming
Sabato 7 Febbraio 2026, 15.15.04
2
Niente scherzi, eh?
Rik bay area thrash
Sabato 7 Febbraio 2026, 9.57.17
1
Wishing deesnider healt and wellness 🤞
RECENSIONI
78
90
85
86
ARTICOLI
30/09/2008
Intervista
TWISTED SISTER
Quattro chiacchiere con Dee Snider
 
ALTRE NOTIZIE
06/02/2026 - 17:00
TWISTED SISTER: annullate le date della reunion
06/11/2025 - 11:32
TWISTED SISTER: una data a Milano nel 2026
09/01/2022 - 15:20
TWISTED SISTER: a breve la raccolta ''Greatest Hits - Tear It Loose (Studio & Live)' in vinile
24/12/2015 - 10:13
WACKEN OPEN AIR: dentro Motorhead, Whitesnake e Twisted Sister
08/04/2015 - 18:53
TWISTED SISTER: nel 2016 il tour d'addio, Mike Portnoy alla batteria nelle prossime date
20/03/2015 - 18:29
TWISTED SISTER: deceduto il batterista A.J. Pero
10/08/2014 - 17:25
TWISTED SISTER: ecco il trailer del loro film-documentario
20/05/2014 - 14:04
TWISTED SISTER: video del concerto per il trentennale di Stay Hungry
10/04/2012 - 22:31
RITCHIE TEETER: muore l'ex-batterista di Dictators e Twisted Sister
06/04/2012 - 12:08
DEE SNIDER: nuovo pezzo on line per il leader dei Twisted Sister
ULTIME NOTIZIE
08/02/2026 - 10:07
JON ANDERSON: in arrivo la riedizione di ''Earthmotherearth''
08/02/2026 - 10:01
GREEN CARNATION: previsto per il mese di aprile il nuovo album
08/02/2026 - 09:54
AYREON: i dettagli di ''30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time''
08/02/2026 - 09:47
GAMMA RAY: ecco il live video di ''Ride the Sky
08/02/2026 - 09:35
3 DOORS DOWN: è scomparso il cantante Brad Arnold
07/02/2026 - 11:50
METAL CHURCH: ad aprile il nuovo ''Dead to Rights''
07/02/2026 - 11:18
THE WARNING: ascolta ''Love to Be Loved'' con Carín León
07/02/2026 - 11:04
SEVENTH WONDER: ascolta ''Eternal Flame'' con il nuovo cantante
06/02/2026 - 17:48
LUPPOLO IN ROCK: ulteriori conferme per la nuova edizione del festival
06/02/2026 - 17:34
ENISUM: svelano i dettagli di ''Autumn Embrace'', ascolta ''Oblivion Cave''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     