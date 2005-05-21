|
KANONENFIEBER: in uscita la compilation ''Soldatenschicksale''
06/02/2026 - 17:28 (415 letture)
I bavaresi Kanonenfieber hanno reso disponibile, tramite i canali social della Century Media Records, il video di Heizer Tenner.
Il brano è presente sulla loro nuova raccolta Soldatenschicksale in uscita oggi, 6 febbraio.
Tracklist:
01. Z-Vor!
02. Heizer Tenner
03. Ubootsperre (2025)
04. Kampf und Sturm (2025)
05. Die Havarie (2025)
06. Der Füsilier I (2025)
07. Der Füsilier II (2025)
08. The Yankee Division March (2025)
09. Die Fastnacht der Hölle (2025)
