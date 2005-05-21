     
 
KANONENFIEBER: in uscita la compilation ''Soldatenschicksale''
06/02/2026 - 17:28 (415 letture)

progster78
Domenica 8 Febbraio 2026, 21.20.12
24
Meglio fermarsi o Lizard ci sguinzaglia Ivan Il Terribile XXXII .
Stagger Lee
Domenica 8 Febbraio 2026, 21.05.05
23
@MH sad, se ne eschi! se ne eschi!!
Unkwn
Domenica 8 Febbraio 2026, 12.02.49
22
Ma sei ancora in giro? Perché non sparisci definitivamente e ti togli dalle palle una volta per tutte? Vai dai quei fenomeni di metaltalia dove troverai commenti adatti al tuo livello
MH sad
Domenica 8 Febbraio 2026, 8.19.19
21
Giusto parlare di Fantozzi, piuttosto che di musica... Ormai la deriva del sito è quella
Signorina Silvani
Domenica 8 Febbraio 2026, 1.18.13
20
Ragionier Progsterozzi lei mi ha ingannato, è più ciccione di prima! ASSASSINO DI PECHINESI!!!!
progster78
Sabato 7 Febbraio 2026, 22.53.01
19
Signorina Silvani,lei ha un vecchio debito con me...lo sa che hanno aperto un nuovo ristorante giapponese???
Signorina Silvani
Sabato 7 Febbraio 2026, 22.46.20
18
Anziché parlare della canzone parlate di altro... SIETE TRE STRONZI
Stagger Lee
Sabato 7 Febbraio 2026, 22.26.36
17
@Legalisedrugsandmurder \"scendi, merdone.\"
progster78
Sabato 7 Febbraio 2026, 22.04.56
16
Peccato perchè Gigi il Troione ha aspettato invano.
Legalisedrugsandmurder
Sabato 7 Febbraio 2026, 21.59.54
15
Non è colpa mia, è colpa della signorina!
progster78
Sabato 7 Febbraio 2026, 21.58.10
14
Un boccone un polpetto,un polpetto un bicchiere di vino...cmq chi vuol esser lieto sia che domani non c\'è certezza e anche stavolta il gruppo non se lo ca*a nessuno
Stagger Lee
Sabato 7 Febbraio 2026, 21.46.49
13
\"Caspita, anche poeti!... PTU!\" semi cit.
Legalisedrugsandmurder
Sabato 7 Febbraio 2026, 21.39.59
12
@Progster io mangia, tu gvarda
LAMBRUSCORE
Sabato 7 Febbraio 2026, 21.20.44
11
Progster, anni fa ho visto un gruppo crucco dal vivo, non mi ricordo chi fossero -era un festival con molte band- facevano thrash, molto bravi , quando ha attaccato il cantante, ho messo le mani davanti al petto, occhi a fessura, ho urlato NOOO, con bocca spalancata e salivazione azzerata, i testi erano tutti in tedesco, per me lui rovinava tutto...
Cristiano Elros
Sabato 7 Febbraio 2026, 21.06.34
10
Non capisco perché risuonare pezzi usciti 3/4 anni fa
progster78
Sabato 7 Febbraio 2026, 20.33.09
9
Vandroy,perdonami...ho fatto quattro commenti e nessuno inerente al video Il cantato in tedesco mi ha sempre creato problemi
Vandroy
Sabato 7 Febbraio 2026, 20.22.57
8
Grazie per la correzione ragazzi.. Ho apprezzato molto l\'ironia ahah
progster78
Sabato 7 Febbraio 2026, 19.28.54
7
Al professor Birkmeyer piace questo elemento
LAMBRUSCORE
Sabato 7 Febbraio 2026, 19.15.02
6
Infatti mi sembrava che fossero teteschi , Jaaa, ich mag Muschi
progster78
Sabato 7 Febbraio 2026, 13.31.06
5
Allora sono bavaresi...Lambruscore avevi ragione.
progster78
Venerdì 6 Febbraio 2026, 22.25.58
4
Troppo gentile
LAMBRUSCORE
Venerdì 6 Febbraio 2026, 21.24.30
3
@progster, mi arrendo, sei troppo superiore
progster78
Venerdì 6 Febbraio 2026, 19.27.47
2
Dopo 81 giorni e 14 ore di grotta, Fantozzi uscì miracolosamente alla luce... ma dalla coppa del cesso di Herr Otto Kruxmann a Bad Kleinkirchheim, nella Carinzia austriaca...
LAMBRUSCORE
Venerdì 6 Febbraio 2026, 19.24.23
1
Polpette di bavaria, peccato tu non puole manciare... ah no, sono austriaci, pardon
ARTICOLI
18/09/2024
Intervista
KANONENFIEBER
War, War Never Changes
24/08/2024
Live Report
AMON AMARTH + INSOMNIUM + KANONENFIEBER
Arena Alpe Adria, Lignano (UD), 19/08/2024
 
06/02/2026 - 17:28
KANONENFIEBER: in uscita la compilation ''Soldatenschicksale''
09/10/2025 - 18:32
KANONENFIEBER: una data a Milano
16/08/2025 - 17:57
KANONENFIEBER: ecco ''Z-Vor'' dalla nuova compilation
03/04/2025 - 22:31
KANONENFIEBER: disponibile un nuovo Live video
25/03/2025 - 11:33
METALITALIA.COM FESTIVAL: aggiunti al bill i Kanonenfieber, Vision Divine ed altri
11/03/2025 - 10:36
KANONENFIEBER: in arrivo il nuovo Live Album
18/09/2024 - 18:35
KANONENFIEBER: disponibile il singolo ''Waffenbruder''
14/08/2024 - 21:19
KANONENFIEBER: ecco la clip di ''Der Maulwurf''
11/07/2024 - 10:53
KANONENFIEBER: tutti i dettagli di ''Die Urkatastrophe'', ascolta un singolo
30/05/2024 - 00:18
KANONENFIEBER: a settembre esce ''Die Urkatastrophe'', ecco i primi dettagli
08/02/2026 - 10:07
JON ANDERSON: in arrivo la riedizione di ''Earthmotherearth''
08/02/2026 - 10:01
GREEN CARNATION: previsto per il mese di aprile il nuovo album
08/02/2026 - 09:54
AYREON: i dettagli di ''30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time''
08/02/2026 - 09:47
GAMMA RAY: ecco il live video di ''Ride the Sky
08/02/2026 - 09:35
3 DOORS DOWN: è scomparso il cantante Brad Arnold
07/02/2026 - 11:50
METAL CHURCH: ad aprile il nuovo ''Dead to Rights''
07/02/2026 - 11:18
THE WARNING: ascolta ''Love to Be Loved'' con Carín León
07/02/2026 - 11:04
SEVENTH WONDER: ascolta ''Eternal Flame'' con il nuovo cantante
06/02/2026 - 17:48
LUPPOLO IN ROCK: ulteriori conferme per la nuova edizione del festival
06/02/2026 - 17:34
ENISUM: svelano i dettagli di ''Autumn Embrace'', ascolta ''Oblivion Cave''
 
