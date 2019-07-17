     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il Volantino del Festival
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/02/26
PONTE DEL DIAVOLO
De Venom Natura

13/02/26
GREYHAWK
Warriors of Greyhawk

13/02/26
OVERTOUN
Death Drive Anthropology

13/02/26
FOSSILIZATION
Advent of Wounds

13/02/26
WORM
Necroplace

13/02/26
CONVERGE
Love Is Not Enough

13/02/26
SPACE OF VARIATIONS
Poisoned Art

13/02/26
EYE OF PURGATORY
Darkborne

13/02/26
LEATHERHEAD
Violent Horror Stories

18/02/26
LOVEBITES
Outstanding Power

CONCERTI

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
LUPPOLO IN ROCK: ulteriori conferme per la nuova edizione del festival
06/02/2026 - 17:48 (378 letture)

Druzio
Domenica 8 Febbraio 2026, 13.29.35
6
Vito Bratta, James Lorenzo, Greg D\'Angelo, sembrano nomi presi da un film di Scorsese o dalla serie TV I Soprano
Megna
Domenica 8 Febbraio 2026, 11.51.57
5
CMQ i White Lion senza Vito Bratta, James Lorenzo e Greg D`Angelo. No dai. Va là, diciamo che era una band tributo...
Broken Arrow
Sabato 7 Febbraio 2026, 6.24.40
4
Giornata ai limiti del ridicolo...76 euro solo per i Crimson Glory, il resto un letamaio
Nestor
Venerdì 6 Febbraio 2026, 22.23.03
3
Beh, cambiare i White Lion seppur solo Mike Tramp con Pino Scotto è come scendere dalle stelle alle stalle. Ad ogni modo bill poco convincente. Per 70 euro mi aspetto un bill da vecchio Gods of metal
Ezio
Venerdì 6 Febbraio 2026, 20.51.07
2
Potevano fare di meglio
Leon
Venerdì 6 Febbraio 2026, 20.24.31
1
Quindi Udo Dirkschneider headliner e i White Lion (beh, i brandelli rimasti) rimpiazzati da Pino Scotto, il tutto alla modica cifra di 76 euro... Non essendo il primo aprile suppongo non si tratti di uno scherzo... Cari organizzatori del festival, vi dico solo una cosa: datevi fuoco!!!
ARTICOLI
30/07/2023
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
DAY 2 - Parco delle Colonie Padane, Cremona, 22/07/2023
29/07/2023
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
DAY 1 - Parco delle Colonie padane, Cremona (CR), 21/07/2023
17/07/2019
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
Parco ex Colonie Padane Cremona (CR), 13/07/ 2019
 
ALTRE NOTIZIE
06/02/2026 - 17:48
LUPPOLO IN ROCK: ulteriori conferme per la nuova edizione del festival
22/11/2025 - 21:19
LUPPOLO IN ROCK: confermate nuove band per l'edizione 2026 del festival
31/10/2025 - 18:38
LUPPOLO IN ROCK: annunciate nuove band per l'edizione 2026
03/10/2025 - 14:10
LUPPOLO IN ROCK: aggiunte nuove band alla lineup del 2026
26/09/2025 - 21:29
LUPPOLO IN ROCK: svelate le prime band dell'edizione 2026 del festival cremonese
12/02/2025 - 00:23
LUPPOLO IN ROCK: i Pretty Maids sono il terzo headliner
30/01/2025 - 18:07
LUPPOLO IN ROCK: Cradle of Filth headliner del terzo giorno
17/01/2025 - 16:54
LUPPOLO IN ROCK: annunciati i Running Wild come headliner della seconda giornata e altre band
27/12/2024 - 13:41
LUPPOLO IN ROCK: altri annunci per l'edizione 2025
16/11/2024 - 09:15
LUPPOLO IN ROCK: aggiunte alla lineup Tygers of Pan Tang e Candlemass
ULTIME NOTIZIE
08/02/2026 - 10:07
JON ANDERSON: in arrivo la riedizione di ''Earthmotherearth''
08/02/2026 - 10:01
GREEN CARNATION: previsto per il mese di aprile il nuovo album
08/02/2026 - 09:54
AYREON: i dettagli di ''30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time''
08/02/2026 - 09:47
GAMMA RAY: ecco il live video di ''Ride the Sky
08/02/2026 - 09:35
3 DOORS DOWN: è scomparso il cantante Brad Arnold
07/02/2026 - 11:50
METAL CHURCH: ad aprile il nuovo ''Dead to Rights''
07/02/2026 - 11:18
THE WARNING: ascolta ''Love to Be Loved'' con Carín León
07/02/2026 - 11:04
SEVENTH WONDER: ascolta ''Eternal Flame'' con il nuovo cantante
06/02/2026 - 17:34
ENISUM: svelano i dettagli di ''Autumn Embrace'', ascolta ''Oblivion Cave''
06/02/2026 - 17:28
KANONENFIEBER: in uscita la compilation ''Soldatenschicksale''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     