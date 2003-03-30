     
 
GAMMA RAY: ecco il live video di ''Ride the Sky
08/02/2026 - 09:47 (249 letture)

Rob Fleming
Domenica 8 Febbraio 2026, 15.40.44
9
Ma che lavoro fa il bassista?!? Mi é piaciuto un botto
Mic
Domenica 8 Febbraio 2026, 13.11.41
8
Infatti nei dischi live compaiono anche I Want Out e Future World
progster78
Domenica 8 Febbraio 2026, 13.08.51
7
Future World,I Want Out e Victim Of Fate sono alcuni dei brani che Hansen ha già suonato varie volte con i GR...magari(e son sicuro) la gente viole ascoltare anche quel tipo di repertorio essendo legato alla sua vita musicale. Poi se lui è l\'autore perchè non dovrebbe farlo?
Mic
Domenica 8 Febbraio 2026, 13.06.46
6
La versione live in Skeletons è il top del top
Transcendence
Domenica 8 Febbraio 2026, 12.59.27
5
Allora potrebbe suonare pure Future World, Twilight of the Gods, I\'m Alive, March of Time, I Want Out... diciamo che quando in studio non hai più niente da dire fai accordi con gli altri colleghi. Magari scappa fuori un altro disco a nome Hansen & Friends.
progster78
Domenica 8 Febbraio 2026, 12.54.10
4
*Gamma.
progster78
Domenica 8 Febbraio 2026, 12.53.50
3
Cmq l\'ha scritta Hansen,giusto che la suoni con i Gamna Ray pur essendo presente sul debutto degli Helloween.
Transcendence
Domenica 8 Febbraio 2026, 12.48.59
2
Non sapevo che fosse un pezzo dei Gamma Ray (e pensavo si scrivesse Jericho)...
lisablack
Domenica 8 Febbraio 2026, 12.41.46
1
Bellissima, stupenda, da Walls of Gerico.
