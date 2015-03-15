FRONTIERS ROCK FESTIVAL: svelato il bill completo della nuova edizione

|
L'organizzazione del Frontiers Rock Festival ha comunicato, tramite i propri canali social, il bill completo delle band dell'ottava edizione del festival che si terrà tra l'1 e il 3 maggio al Live Club di Trezzo sull'Adda (MI).
Di seguito il comunicato stampa:
In seguito al recente annuncio della reunion della formazione originale dei GIANT, Frontiers Music Srl è lieta di rivelare il bill completo del Frontiers Rock Festival 2026, con i nomi delle ultime band confermate per l’evento, che si terrà il 1, 2 e 3 maggio 2026 presso il Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano), Italia.
Le Ultime Band Confermate Al FRF 2026:
NELSON
Matthew e Gunnar Nelson hanno costruito una carriera capace di resistere alla prova del tempo. Raggiunta la notorietà internazionale nei primi anni ’90 con il debutto multi-platino “After The Rain”, i Nelson hanno conquistato la vetta della Billboard Hot 100 con “(Can’t Live Without Your) Love And Affection”. Con cinque singoli nella Top 40, cinque video MTV al primo posto e oltre 6,5 milioni di album venduti nel mondo, la band si è affermata come una delle realtà più rappresentative della propria generazione. Cresciuti all’interno di una delle famiglie più iconiche dello spettacolo americano, Matthew e Gunnar vantano una prospettiva unica sulla longevità nella musica. I nonni Ozzie e Harriet hanno fatto la storia della televisione con “The Adventures Of Ozzie And Harriet”, mentre Ozzie è stato anche un pioniere dei primi concept di videoclip musicali, ben prima dell’avvento di MTV. Il padre, Ricky Nelson, membro della Rock & Roll Hall of Fame, ha venduto oltre 200 milioni di dischi ed è stato tra i fondatori del genere country rock. Forti di questa eredità, i gemelli hanno saputo evolversi nel tempo, continuando a conquistare pubblici di generazioni diverse grazie ad autenticità, qualità compositiva e grande cuore. Dopo oltre 15 anni, i Nelson sono pronti a tornare in Europa per esibirsi al Frontiers Rock Festival, celebrando decenni di canzoni iconiche e lo spirito che anima la loro musica fin dagli esordi.
FRONTLINE
I Frontline sono stati fondati nel 1989 a Norimberga, in Germania, e si sono rapidamente affermati come una delle band di punta dell’AOR e dell’hard rock melodico europeo. Con la potente voce di Stephan Kämmerer e la collaborazione compositiva tra lui e il chitarrista Robby Böbel, la band ha presto conquistato una reputazione internazionale per le melodie accattivanti, la precisione musicale e i concept album ricchi di narrazione. Il loro album di debutto, “The State Of Rock” (1994), è considerato a livello internazionale una vera e propria pietra miliare del genere. Il sound dei Frontline combina voci potenti, chitarre melodiche e una produzione raffinata. Ispirato al classico hard rock della fine degli anni ’80 e dei primi ’90, conserva un inconfondibile tocco internazionale. Con un nuovo album in studio previsto per il 2026, i Frontline aprono un nuovo capitolo che rende omaggio alla loro storia, ma che guarda con decisione al futuro. La loro musica resta una celebrazione della melodia, dell’emozione e dello spirito senza tempo dell’AOR – e sono pronti a portare il loro sound coinvolgente sul palco del Frontiers Rock Festival.
CONFESS
Gli svedesi Confess si sono costruiti una solida reputazione grazie al loro impegno instancabile verso l’estetica sleaze/metal, arricchendo la propria musica con hook memorabili, cori da arena e un’attitudine sfrontata e senza compromessi. Guidati da John Elliot, le cui potenti doti vocali sono state apprezzate anche con i leggendari Crashdïet, i Confess mostrano un raro equilibrio tra la ruvida aggressività dello sleaze metal e una raffinata sensibilità melodica. Alla batteria, Samuel Samael imprime ritmo e potenza con grande precisione, mentre le chitarre di Ludwig Nordlander e Asser Hakala intrecciano trame dinamiche che spaziano da riff taglienti ad assoli travolgenti. Al basso, Lucky fornisce una solida base ritmica, completando una formazione in stato di grazia. Il nuovo album, “Metalmorphosis”, in uscita a maggio, è una potente celebrazione dell’arte dello sleaze metal ed è un ascolto imprescindibile per tutti gli amanti del rock melodico, diretto e carico di attitudine. La band è entusiasta di portare i nuovi brani sul palco del Frontiers Rock Festival!
ATLANTIC
La band britannica di melodic rock Atlantic nasce dall’idea del chitarrista e compositore Simon Harrison. Fortemente influenzato da gruppi come Whitesnake, Journey, Bad English, FM e Dare, Harrison iniziò a scrivere i brani che avrebbero dato vita al primo album degli Atlantic, “Power”, pubblicato nel 1994. Dopo aver trascorso un paio di decenni lavorando con grande successo come ghost writer, produttore e ingegnere del suono, Simon ha ritrovato il vocalist Mark Grimmett, decidendo di riaccendere il progetto Atlantic.
Nel 2021, Simon e Mark hanno unito le forze con altri musicisti di grande talento per dare forma all’attuale line-up, composta da Mark Grimmett (voce), Simon Harrison (chitarra), Nick Burr (chitarra), Julian Hill (basso), Mark Peters (tastiere) ed Eddie Marsh (batteria). Il loro album più recente, “Another World”, è stato pubblicato nel 2024, ottenendo ancora una volta ottimi riscontri da critica e pubblico. Attualmente la band è al lavoro su nuovo materiale e non vede l’ora di unirsi alla line up del Frontiers Rock Festival, portando il proprio sound melodico sul palco italiano.
IT’SALIE
IT’sALIE è il progetto nato dalla mente della cantante rock Giorgia Colleluori (Sinner, Rock Meets Classic, ex Eternal Idol), in collaborazione con Mat Sinner, manager e co-produttore della band, e con il batterista Camillo Colleluori (anch’egli ex Eternal Idol). Nel 2020, il loro album di debutto “Lilith” ha ricevuto ottime recensioni dalle principali testate e webzine rock e metal europee. Giorgia si è rapidamente affermata come una delle voci di punta della scena, grazie anche alla sua forte presenza dal vivo. Il 1 dicembre 2021, la band è tornata in studio per registrare il secondo album, “Emosphere”, uscito nel 2022 e accolto con entusiasmo, sia per la qualità del disco che per le loro esibizioni live. Con l’attesissimo terzo album in arrivo nel 2026, gli IT’sALIE sono entusiasti di presentare la loro brillante performance rock al pubblico del Frontiers Rock Festival di Trezzo!
Il Bill Completo Del FRF 2026
Il programma completo per ogni giorno del festival e la lista completa degli spettacoli acustici riservati ai VIP sono i seguenti:
1 Maggio 2026
STARSHIP
GIANT
HOUSE OF LORDS
ROBIN BECK
CREYE
SHIRAZ LANE
STREETLIGHTVIP Platinum
Q&A con I Giant
2 Maggio 2026
NIGHT RANGER
HEAT
HEAVENS EDGE
DEGREED
ATLANTIC
HELL IN THE CLUB
FIGHTER VShow Acustici (riservati ai VIP)
GIANT
MICHAEL SWEET
DEGREEDVIP Platinum
Q&A con i Night Ranger
3 Maggio 2026
STRYPER
NELSON
JOHN CORABI
FRONTLINE
CONFESS
TRANSATLANTIC RADIO
IT’SALIE Show Acustici (riservati ai VIP)
NELSON
JOHN CORABI
CASSIDY PARIS
VIP Platinum
Pranzo con gli StryperDettagli sui Biglietti e Informazioni di PrevenditaI biglietti sono già in vendita!Prezzo di prevendita:
• Biglietto Singolo (1 giorno): €80.00 (+ diritti di prevendita)
• Abbonamento (3 giorni): €225.00 (+ diritti di prevendita)
Le prevendite sono disponibili presso:
TicketOne
Ticketmaster – 3 giorni
Ticketmaster – giorno 1
Ticketmaster – giorno 2
Ticketmaster – giorno 3
Ticketsms – 3 giorni
Ticketsms – giorno 1
Ticketsms – giorno 2
Ticketsms – giorno 3
Inoltre, il prossimo anno, il Frontiers Rock Festival amplierà l’offerta VIP con alcuni esclusivi pacchetti VIP Experience. Un’occasione unica da cogliere al volo, potete acquistarli su frontiersrockfestival.com, di seguito tutti i dettagli:
VIP Ticket – SOLD OUTVIP Gold – ultimi biglietti disponibili!
• Showcase acustici sabato e domenica
• 1 t-shirt
• 1 borsa
• 5 CD
• Pass laminato + laccetto
• 3 pasti
• 3 bevande
• Accesso esclusivo all’area “island” front stage
• Accesso esclusivo alle signing session
• Pernottamento in hotel
• Trasporto da e per il luogo dell’evento
PREZZO: 1000 EURO (camera singola) / 900 EURO (camera doppia)VIP Platinum – solo 15 disponibili!
Esperienze esclusive:1 MAGGIO
GIANT – Sessione Q&A
(Un’occasione unica per incontrare tutti i membri originali dei Giant, che risponderanno a tutte le vostre domande e curiosità)
2 MAGGIO
NIGHT RANGER – Sessione Q&A
(Jack, Brad, Kelly e il resto della band si riuniranno per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità la mattina, prima dell’inizio dei concerti)
3 MAGGIO
STRYPER – Pranzo
(Goditi il pranzo della domenica con Michael, Robert, Oz e Perry in un ristorante esclusivo a Trezzo. Assapora l’eccellente cucina italiana – pranzo incluso – e ascolta storie indimenticabili raccontate dalla band!)
Inoltre:
• Showcase acustici sabato e domenica
• 3 t-shirt
• 1 borsa
• 10 CD
• Pass laminato + laccetto GOLD
• 5 + 1 pasti
• 6 bevande
• Posto riservato in balconata front stage, con snack inclusi
• Accesso esclusivo alle signing session (prima fila con accesso anticipato)
• Pernottamento in hotel nello stesso albergo della maggioranza delle band
• Trasporto da e per il luogo dell’evento con bus dedicato
PREZZO: 2000 EURO (camera singola) / 1900 EURO (camera doppia)Preparatevi a scatenarvi con il meglio del melodic e hard rock internazionale… Non perdetevi questo weekend indimenticabile!Per informazioni sui biglietti e sull’acquisto della VIP Experience, visitate frontiersrockfestival.com e seguiteci su Facebook per tutti gli aggiornamenti.