HELLRIPPER: ecco la titletrack del nuovo album
11/02/2026 - 21:17 (120 letture)

HIRAX
Giovedì 12 Febbraio 2026, 13.14.07
3
Una delle band che ultimamente mi hanno esaltato proprio. Preferisco però l\'acerbo degli esordi. Aspetto di ascoltare tutto l\'album
No Fun
Giovedì 12 Febbraio 2026, 12.29.23
2
Stile epic e cori, non è che mi faccia impazzire...
lisablack
Mercoledì 11 Febbraio 2026, 22.42.56
1
Ottimo.. Disco che aspetto in gloria🤟
ALTRE NOTIZIE
11/02/2026 - 21:17
HELLRIPPER: ecco la titletrack del nuovo album
19/01/2026 - 22:27
HELLRIPPER: in arrivo il nuovo ''Coronach''
23/10/2025 - 10:34
HELLRIPPER: firma con Century Media Records e nuovo singolo ''Kinchyle (Goatkraft And Granite)''
24/07/2024 - 15:52
PIGNOLETTO FEST: warm up con Hellripper e tutti gli orari dei due giorni
24/04/2023 - 13:03
HELLRIPPER: diffuso il video di ''Goat Vomit Nightmare''
19/04/2023 - 09:07
HELLRIPPER: due date in Italia
19/01/2023 - 10:04
HELLRIPPER: ascolta la title track del nuovo album
12/12/2022 - 15:58
HELLRIPPER: dettagli e singolo del nuovo disco ''Warlocks Grim & Withered Hags''
29/09/2020 - 17:33
HELLRIPPER: ecco la titletrack ‘‘The Affair of the Poisons’’ dal nuovo album
15/08/2020 - 00:09
HELLRIPPER: ascolta il secondo singolo ‘‘Vampire's Grave’’ da ‘‘The Affair of the Poisons’’
