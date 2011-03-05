|
|
|
NEVERMORE: i dettagli della nuova formazione
12/02/2026 - 21:34 (142 letture)
|
|
I Nevermore hanno rivelato, tramite i propri canali social, i musicisti che vanno a comporre la nuova formazione della band ovvero Jack Cattoi alla chitarra, al basso e come cantante Berzan Önen.
La band ha rivelato contestualmente di aver firmato un contratto con la Reigning Phoenix Music.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Tanti auguri, specie a Onen che eredita un microfono leggero leggero.
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Sì hai ragione, e rettifico perché ho scritto che non sono americani invece l\'unico che non lo è è il cantante
|
|
|
|
|
|
|
4
|
@Drake Samir Orzekhan è Nei Validdissimi Oceans Of Slumber .
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Visto tutto con enorme curiosità. Che siano bravi musicisti non avevo dubbi, quello che non sappiamo è se saranno anche buoni compositori, dal momento che Warrel Dame era un elemento fondamentale nella scrittura non solo di tutti i testi ma anche della loro peculiarissima interpretazione. Vedremo se hanno quella scintilla rara che è innata negli artisti con la A maiuscola o se sono solo dei mestieranti. Il cantante non mi ha impressionato in quanto a timbrica, non noto nulla di particolare a parte la bravura tecnica. Comunque avendo preso gente sconosciuta e manco americana mi pare chiaro che con le audizioni abbiano voluto trovare dei bravi turnisti a basso costo... incrocio le dita per le parti vocali del nuovo disco, di cui ho grandi aspettative visto il tempo trascorso e la probabilità che Loomis abbia nel cassetto un botto di ottima musica mai più utilizzata
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Band Veramente Pazzesca . Bravi Tutti .
|
|
|