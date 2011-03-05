NEVERMORE: i dettagli della nuova formazione

12/02/2026 - 21:34 (142 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 Tanti auguri, specie a Onen che eredita un microfono leggero leggero. 5 Sì hai ragione, e rettifico perché ho scritto che non sono americani invece l\'unico che non lo è è il cantante 4 @Drake Samir Orzekhan è Nei Validdissimi Oceans Of Slumber . 3 Visto tutto con enorme curiosità. Che siano bravi musicisti non avevo dubbi, quello che non sappiamo è se saranno anche buoni compositori, dal momento che Warrel Dame era un elemento fondamentale nella scrittura non solo di tutti i testi ma anche della loro peculiarissima interpretazione. Vedremo se hanno quella scintilla rara che è innata negli artisti con la A maiuscola o se sono solo dei mestieranti. Il cantante non mi ha impressionato in quanto a timbrica, non noto nulla di particolare a parte la bravura tecnica. Comunque avendo preso gente sconosciuta e manco americana mi pare chiaro che con le audizioni abbiano voluto trovare dei bravi turnisti a basso costo... incrocio le dita per le parti vocali del nuovo disco, di cui ho grandi aspettative visto il tempo trascorso e la probabilità che Loomis abbia nel cassetto un botto di ottima musica mai più utilizzata 2 Band Veramente Pazzesca . Bravi Tutti . 1 Cmq il singer mi ha fatto una buona impressione...e non vorrei mai contraddirlo in nessuna discussione Al basso Semir Özerkan(nella notizia non c\'è il nome)Cmq il singer mi ha fatto una buona impressione...e non vorrei mai contraddirlo in nessuna discussione