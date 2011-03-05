     
 
NEVERMORE: i dettagli della nuova formazione
12/02/2026 - 21:34 (142 letture)

Carmine
Venerdì 13 Febbraio 2026, 6.02.22
6
Tanti auguri, specie a Onen che eredita un microfono leggero leggero.
DraKe
Venerdì 13 Febbraio 2026, 3.52.55
5
Sì hai ragione, e rettifico perché ho scritto che non sono americani invece l\'unico che non lo è è il cantante
gianmarco
Venerdì 13 Febbraio 2026, 3.39.44
4
@Drake Samir Orzekhan è Nei Validdissimi Oceans Of Slumber .
DraKe
Venerdì 13 Febbraio 2026, 3.28.56
3
Visto tutto con enorme curiosità. Che siano bravi musicisti non avevo dubbi, quello che non sappiamo è se saranno anche buoni compositori, dal momento che Warrel Dame era un elemento fondamentale nella scrittura non solo di tutti i testi ma anche della loro peculiarissima interpretazione. Vedremo se hanno quella scintilla rara che è innata negli artisti con la A maiuscola o se sono solo dei mestieranti. Il cantante non mi ha impressionato in quanto a timbrica, non noto nulla di particolare a parte la bravura tecnica. Comunque avendo preso gente sconosciuta e manco americana mi pare chiaro che con le audizioni abbiano voluto trovare dei bravi turnisti a basso costo... incrocio le dita per le parti vocali del nuovo disco, di cui ho grandi aspettative visto il tempo trascorso e la probabilità che Loomis abbia nel cassetto un botto di ottima musica mai più utilizzata
gianmarco
Venerdì 13 Febbraio 2026, 2.40.23
2
Band Veramente Pazzesca . Bravi Tutti .
progster78
Giovedì 12 Febbraio 2026, 23.07.32
1
Al basso Semir Özerkan(nella notizia non c\'è il nome) Cmq il singer mi ha fatto una buona impressione...e non vorrei mai contraddirlo in nessuna discussione
ARTICOLI
08/03/2011
Live Report
SYMPHONY X + NEVERMORE + PSYCHOTIC WALTZ + MERCENARY
Viper Club, Firenze, 05/03/2011
 
