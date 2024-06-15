     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Reborn to Light - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/02/26
EYE OF PURGATORY
Darkborne

13/02/26
CONVERGE
Love Is Not Enough

13/02/26
WORM
Necroplace

13/02/26
LEATHERHEAD
Violent Horror Stories

13/02/26
PONTE DEL DIAVOLO
De Venom Natura

13/02/26
OVERTOUN
Death Drive Anthropology

13/02/26
FOSSILIZATION
Advent of Wounds

13/02/26
SPACE OF VARIATIONS
Poisoned Art

13/02/26
GREYHAWK
Warriors of Greyhawk

18/02/26
CLAWFINGER
Before We All Die

CONCERTI

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
AEON GODS: in streaming il video della titletrack del nuovo album
12/02/2026 - 21:48 (46 letture)

ALTRE NOTIZIE
12/02/2026 - 21:48
AEON GODS: in streaming il video della titletrack del nuovo album
15/01/2026 - 18:30
AEON GODS: presentato il video di ''Soldiers of Re''
25/12/2025 - 17:05
AEON GODS: i dettagli di ''Reborn to Light'' e il singolo ''Birth of Light''
19/11/2024 - 10:01
AEON GODS: guarda il video di ''King of Gods''
18/10/2024 - 15:18
AEON GODS: ecco il video di Sun-God
23/09/2024 - 17:03
AEON GODS: a novembre il debutto ''King Of Gods'', ascolta un brano
15/06/2024 - 17:21
AEON GODS: firmano con Scarlet Records
ULTIME NOTIZIE
12/02/2026 - 21:53
GLADIUM REGIS: ascolta il trailer di ''Quest''
12/02/2026 - 21:44
MYRKUR: pubblica il video di ''Touch My Love and Die''
12/02/2026 - 21:39
LOST SOCIETY: guarda la clip di ''Is This What You Wanted''
12/02/2026 - 21:34
NEVERMORE: i dettagli della nuova formazione
12/02/2026 - 21:16
WHIRLWIND: in arrivo ad aprile il nuovo 1640
11/02/2026 - 21:58
RAVENSPELL: in streaming il secondo singolo dal disco di esordio
11/02/2026 - 21:53
DARK QUARTERER: è deceduto l'ex Fulberto Serena
11/02/2026 - 21:50
RED RUM: presentato il nuovo singolo
11/02/2026 - 21:41
PORT NOIR: presentano ''Noir'' da ''The Dark We Keep''
11/02/2026 - 21:34
MELECHESH: ad aprile il nuovo EP ''Sentinels of Shamash''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     