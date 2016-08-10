     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Dead to Rights - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/02/26
CLAWFINGER
Before We All Die

18/02/26
LOVEBITES
Outstanding Power

20/02/26
INCANDESCENCE
Hors Temps

20/02/26
AEON GODS
Reborn to Light

20/02/26
ROZARIO
Northern Crusaders

20/02/26
EYE OF MELIAN
Forest of Forgetting

20/02/26
GALIBOT
Euch’Mau Noir bis

20/02/26
LEAD INJECTOR
Witching Attack

20/02/26
DAIDALOS
Dante

20/02/26
SYLOSIS
The New Flesh

CONCERTI

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
METAL CHURCH: guarda la clip di ''Brainwash Game''
13/02/2026 - 17:03 (108 letture)

mic
Venerdì 13 Febbraio 2026, 18.19.33
1
Ammetto che lo stacco pre-assolo, e la ritmica durante l\'assolo mi hanno esaltato. Sanno di Metal Church vecchi tempi (forse troppo). Qui la voce con tutti \'sti effetti alla fine mi piace.
RECENSIONI
80
75
62
84
70
79
65
69
78
78
88
83
88
90
85
ARTICOLI
17/08/2016
Live Report
METAL CHURCH + SKANNERS + WHITE SKULL + BURNING BLACK
Phenomenon, Fontaneto d'Agogna (NO), 10/08/2016
 
ALTRE NOTIZIE
13/02/2026 - 17:03
METAL CHURCH: guarda la clip di ''Brainwash Game''
07/02/2026 - 11:50
METAL CHURCH: ad aprile il nuovo ''Dead to Rights''
30/11/2025 - 12:19
METAL CHURCH: nuova formazione e singolo online
07/06/2024 - 14:38
METAL CHURCH: ascolta ''Fake Healer'' dal nuovo live album
03/06/2024 - 08:27
METAL CHURCH: previsto per luglio il nuovo live ''The Final Sermon''
04/12/2023 - 08:12
METAL CHURCH: al lavoro per il nuovo disco nel 2024
25/09/2023 - 08:22
METAL CHURCH: una data a Bologna
23/05/2023 - 09:30
METAL CHURCH: è deceduto l'ex-batterista Kirk Arrington
29/04/2023 - 10:43
METAL CHURCH: ascolta il nuovo singolo ''Making Monsters''
24/03/2023 - 06:42
METAL CHURCH: a maggio il nuovo ''Congregation of Annihilation'', ascolta un brano
ULTIME NOTIZIE
13/02/2026 - 18:43
POWER PALADIN: in streaming il brano ''Glade Lords of Athel Loren''
13/02/2026 - 18:35
CARPENTER BRUT: presentato il singolo ''Speed or Perish''
13/02/2026 - 18:27
CHARIOTS OVERDRIVE: annunciato per aprile l'esordio discografico ''The End of Antiquity''
13/02/2026 - 18:16
FEUDALESIMO E LIBERTA: svelano il bill completo della nuova edizione
13/02/2026 - 18:05
HECATE ENTHRONED: previsto per maggio il nuovo album, ecco un brano
13/02/2026 - 17:58
BIG BIG TRAIN: disponibile la clip live in acustico di ''Chimaera''
13/02/2026 - 17:49
THE SCALAR PROCESS: in streaming ''Illness'' da ''Agnomysticism''
13/02/2026 - 17:10
TEMPLE BALLS: online un brano dal nuovo album omonimo
12/02/2026 - 21:53
GLADIUM REGIS: ascolta il trailer di ''Quest''
12/02/2026 - 21:48
AEON GODS: in streaming il video della titletrack del nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     