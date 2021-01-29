     
 
18/02/26
CLAWFINGER
Before We All Die

18/02/26
LOVEBITES
Outstanding Power

20/02/26
INCANDESCENCE
Hors Temps

20/02/26
AEON GODS
Reborn to Light

20/02/26
ROZARIO
Northern Crusaders

20/02/26
EYE OF MELIAN
Forest of Forgetting

20/02/26
GALIBOT
Euch’Mau Noir bis

20/02/26
LEAD INJECTOR
Witching Attack

20/02/26
DAIDALOS
Dante

20/02/26
SYLOSIS
The New Flesh

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
TEMPLE BALLS: online un brano dal nuovo album omonimo
13/02/2026 - 17:10 (54 letture)

