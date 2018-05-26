FEUDALESIMO E LIBERTA: svelano il bill completo della nuova edizione

|
L'organizzazione dell'Adunata di Feudalesimo e Libertà ha svelato, attraverso i propri canali social, il bill completo dell'edizione 2026 del raduno legato alla popolare pagina Facebook.
Il festival si svolgerà su tre giorni il 15, 16 e 17 maggio 2026.
Di seguito il comunicato stampa:
Giunge a compimento la lunga tornata di proclami imperiali: la line up musicale della ottava Adunata di Feudalesimo e Libertà è ora completa.
Il cast definitivo vede aggiungersi nuove schiere di valorosi pronti a salire sui palchi del maniero e ad affiancare gli artisti già annunziati nelle scorse settimane.
Alla bill di Sabato 16 Maggio 2026 annunciamo con estremo gaudio, e sul palco principale, il primo show dal vivo di…DANKNOTE! Ebbene sì, l’autore della hit “Tributo Gormita” diventa finalmente realtà e suonerà dal vivo tutti i singoli, ormai punto fisso delle playlist di tutti i fan della parodia musicale.
Sul palco Hostaria, invece, spazio al divertimento senza tregua con ZI ROCK ed i suoi strumenti fatti a mano ed una batteria di pentole (sì…) e la chiusura del palco più grezzo di sempre affidata all’irriverenza punk’n’roll dei locali THE FIGHETTAS.
La Domenica 17 Maggio 2026 accoglierà inoltre due ulteriori presenze: saliranno infatti sul palco Davide Cicalese, in uscita dai FUROR GALLICO che debutterà con il suo nuovo progetto “Cicatrice” e le HELLFOX, combo all-female bergamasco che aprirà gli show live del Palco Dello Imperatore.
Con questi ultimi innesti, il programma musicale può dirsi compiuto.
Ma l’Impero non ha terminato le sorprese: nei prossimi giorni verranno svelate le immancabili contese, gli ospiti speciali, i presentatori e tutti i dettagli degli orari che guideranno i sodali lungo le tre giornate.
Ricordiamo che, per la prima volta, l’Adunata si estenderà su tre giorni.
Il Venerdì 15 Maggio 2026 vedrà protagonista CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN nel debutto dello spettacolo dei trent’anni di “The X-Terror Files – XXX Years Anniversary Show”, eseguito integralmente tra capolavori dell’horror e immortali suggestioni cinematografiche.
In apertura: DEATHLESS LEGACY.
L’Adunata VIII, in programma il 15, 16 e 17 Maggio 2026 presso il Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), si conferma come uno dei raduni musicali più ricchi, vari e imperiali dell’anno, dove tradizione, goliardia e metallo convivono sotto un’unica bandiera.
I biglietti giornalieri, l’abbonamento tre giorni et lo VIP Ticket – Very Important Plebeo sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.
Recap completo per giornata
Venerdì 15 Maggio 2026
CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN – The X-Terror Files – XXX Years Anniversary Show
DEATHLESS LEGACY
Sabato 16 Maggio 2026
NANOWAR OF STEEL
PINO SCOTTO
666
DANKNOTE (main stage)
WINTERAGE
ADHRAS IN “CAVALIERI POCO MEDIEVALI”
ZI ROCK & HIS LITTLE TOYS
THE FIGHETTAS
Domenica 17 Maggio 2026
VISIONS OF ATLANTIS
GLI ATROCI
CORTE DI LUNAS
BARDOMAGNO – “Origins” (acoustic show)
DAVIDE CICALESE – Cicatrice
HELLFOX
ANTIQUAA CELTICA
Non indugiare, sodale: accaparrati immantinente un lasciapassare et preparati a rendere omaggio all’Impero!