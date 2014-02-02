ALISSA WHITE-GLUZ: ecco le prime informazioni sul progetto solista

16/02/2026 - 16:17 (254 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 Mmm sto travon alla chitarra ca m\'exite!! 8 Rob,una chitarrista cazzuta nel vero senso della parola. 7 @progster78, non lo sapevo. E invece ha suonato anche con il cantante dei Rammstein. E ora è il nuovo membro - ehm...- del gruppo di Alissa 6 Cmq su Dani Sophia ho fatto come la signora Longari...son caduto sull\'.... 5 Ipotetico intervistatore: Oggi fare musica professionalmente è faticoso come trainare un carro con tutti i buoi. Cosa ne pensi? /// Alissa: Eh eh eh... /// Ipotetico intervistatore: Ma qual è tra le seguenti qualità [che io penso abbia sicuramente] quella che più ti ha aiutato nella tua carriera: l\'intenso studio o il credere nel proprio sogno? /// Alissa: i filtri fotografici. 4 *Veronika. 3 Aggiungiamoci Tanya O\'Callaghan al basso e Veronica Mraz alla batteria e ti compro tutti i dischi 2 Oh! Però sto pezzo di novembre mi sembra veramente interessante (malgrado il growl, ma è un problema mio) 1 \"Le chitarristE\"... Oddio, avvocato