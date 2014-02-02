|
|
|
ALISSA WHITE-GLUZ: ecco le prime informazioni sul progetto solista
16/02/2026 - 16:17 (254 letture)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Mmm sto travon alla chitarra ca m\'exite!!
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Rob,una chitarrista cazzuta nel vero senso della parola.
|
|
|
|
|
|
|
7
|
@progster78, non lo sapevo. E invece ha suonato anche con il cantante dei Rammstein. E ora è il nuovo membro - ehm...- del gruppo di Alissa
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Cmq su Dani Sophia ho fatto come la signora Longari...son caduto sull\'....
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Ipotetico intervistatore: Oggi fare musica professionalmente è faticoso come trainare un carro con tutti i buoi. Cosa ne pensi? /// Alissa: Eh eh eh... /// Ipotetico intervistatore: Ma qual è tra le seguenti qualità [che io penso abbia sicuramente] quella che più ti ha aiutato nella tua carriera: l\'intenso studio o il credere nel proprio sogno? /// Alissa: i filtri fotografici.
|
|
|
|
|
|
|
4
|
*Veronika.
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Aggiungiamoci Tanya O\'Callaghan al basso e Veronica Mraz alla batteria e ti compro tutti i dischi
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Oh! Però sto pezzo di novembre mi sembra veramente interessante (malgrado il growl, ma è un problema mio)
|
|
|
|
|
|
|
1
|
\"Le chitarristE\"... Oddio, avvocato
|