ALISSA WHITE-GLUZ: ecco le prime informazioni sul progetto solista
16/02/2026 - 16:17 (254 letture)

Le Marquise de Trou de Cul
Lunedì 16 Febbraio 2026, 22.59.44
9
Mmm sto travon alla chitarra ca m\'exite!!
progster78
Lunedì 16 Febbraio 2026, 22.02.20
8
Rob,una chitarrista cazzuta nel vero senso della parola.
Rob Fleming
Lunedì 16 Febbraio 2026, 21.39.19
7
@progster78, non lo sapevo. E invece ha suonato anche con il cantante dei Rammstein. E ora è il nuovo membro - ehm...- del gruppo di Alissa
progster78
Lunedì 16 Febbraio 2026, 20.42.14
6
Cmq su Dani Sophia ho fatto come la signora Longari...son caduto sull\'....
Adoratore del cespuglietto muliebre
Lunedì 16 Febbraio 2026, 20.29.59
5
Ipotetico intervistatore: Oggi fare musica professionalmente è faticoso come trainare un carro con tutti i buoi. Cosa ne pensi? /// Alissa: Eh eh eh... /// Ipotetico intervistatore: Ma qual è tra le seguenti qualità [che io penso abbia sicuramente] quella che più ti ha aiutato nella tua carriera: l\'intenso studio o il credere nel proprio sogno? /// Alissa: i filtri fotografici.
progster78
Lunedì 16 Febbraio 2026, 19.25.44
4
*Veronika.
progster78
Lunedì 16 Febbraio 2026, 19.23.37
3
Aggiungiamoci Tanya O\'Callaghan al basso e Veronica Mraz alla batteria e ti compro tutti i dischi
Rob Fleming
Lunedì 16 Febbraio 2026, 19.11.46
2
Oh! Però sto pezzo di novembre mi sembra veramente interessante (malgrado il growl, ma è un problema mio)
MH dubious
Lunedì 16 Febbraio 2026, 18.53.41
1
\"Le chitarristE\"... Oddio, avvocato
