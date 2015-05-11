     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/02/26
LEAD INJECTOR
Witching Attack

20/02/26
INCANDESCENCE
Hors Temps

20/02/26
EYE OF MELIAN
Forest of Forgetting

20/02/26
SYLOSIS
The New Flesh

20/02/26
GALIBOT
Euch’Mau Noir bis

20/02/26
BELZEBONG
The End Is High

20/02/26
ROZARIO
Northern Crusaders

20/02/26
AEON GODS
Reborn to Light

20/02/26
DAIDALOS
Dante

20/02/26
MICHAEL MONROE
Outerstellar

CONCERTI

20/02/26
FAETOOTH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
TWILIGHT FORCE: firmano con Napalm Records, pubblicato il nuovo singolo ''Magic of a New Dawn''
18/02/2026 - 08:34 (69 letture)

RECENSIONI
74
75
86
ARTICOLI
31/01/2017
Live Report
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017
17/05/2015
Live Report
SONATA ARCTICA + FREEDOM CALL + TWILIGHT FORCE
Estragon, Bologna - 11/05/15
 
ALTRE NOTIZIE
18/02/2026 - 08:34
TWILIGHT FORCE: firmano con Napalm Records, pubblicato il nuovo singolo ''Magic of a New Dawn''
06/09/2024 - 21:38
TWILIGHT FORCE: ascolta il nuovo remix di ''Battle of Arcane Might''
20/06/2024 - 18:21
TWILIGHT FORCE: si separano da tre membri della band
20/01/2023 - 18:24
TWILIGHT FORCE: disponibile il singolo ''At the Heart of Wintervale''
10/12/2022 - 21:58
TWILIGHT FORCE: presentano la clip di ''Sunlight Knight''
12/11/2022 - 10:35
TWILIGHT FORCE: ascolta il nuovo singolo ''Twilight Force''
03/11/2022 - 15:39
TWILIGHT FORCE: ecco i dettagli del nuovo album ''At the Heart of Wintervale''
06/10/2022 - 09:25
TWILIGHT FORCE: completati i lavori del quarto disco
10/10/2021 - 16:09
TWILIGHT FORCE: rivelate le nuove date del tour europeo
18/04/2021 - 18:47
TWILIGHT FORCE: annunciate le band di apertura del prossimo tour
ULTIME NOTIZIE
18/02/2026 - 10:50
EXODUS: ascolta la titletrack del nuovo album ''Goliath''
18/02/2026 - 08:38
TEMPLE OF VOID: ascolta ''Soulburn'' dal nuovo album ''The Crawl''
18/02/2026 - 08:32
GAEREA: il video ufficiale di ''Nomad''
18/02/2026 - 08:29
COSCRADH: tutto il nuovo ''Carving The Causeway To The Otherworld'' in streaming
16/02/2026 - 16:17
ALISSA WHITE-GLUZ: ecco le prime informazioni sul progetto solista
16/02/2026 - 16:11
ETERNITY`S END: svelano i primi dettagli di ''Titanblood'' e la nuova formazione
16/02/2026 - 16:06
KALEDON: entrano in pausa
16/02/2026 - 16:03
SCHATTENMANN: ecco la clip di ''Kamikaze'' da ''Endgegner''
16/02/2026 - 15:49
HEARTS ON FIRE: ascolta il singolo ''Lights and Shadows''
16/02/2026 - 15:44
THE GEMS: disponibile un brano dal nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     