EXODUS: ascolta la titletrack del nuovo album ''Goliath''
18/02/2026 - 10:50 (436 letture)

Galilee
Giovedì 19 Febbraio 2026, 7.26.29
18
Pezzo molto interessante. Riff quasi sludge che ricorda appunto alcuni Converge. Sicuramente una delle poche cose convincenti che abbia sentito partorir loro da anni a questa parte. Ma la voce è no, come quella dell\'ultimo Souza. Si passa oltre come da tempo of the damned in poi.
Pacino
Giovedì 19 Febbraio 2026, 6.52.04
17
Sicuramente atipica, sembrano i Pantera di TGST, ma saprà trovare (spero) il suo perché nella tracklist. Promossa con riserva.
Zess
Giovedì 19 Febbraio 2026, 2.51.17
16
Visti la scorsa estate, credo sia stato il primo concerto con il ritorno del pelato al microfono. Beh, dopo la prima canzone ho alzato i tacchi: già alla seconda era diventato calante. Lo avevo già visto anni fa e non mi piaceva, ma è ulteriormente peggiorato. Davvero un ritorno senza senso.
Bacon Apocalypse
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 23.53.22
15
Qui Dukes scimmiotta Souza, non prendiamoci per il culo, il pezzo con Souza forse avrebbe avuto più effetto, ma qui buh davvero non so cosa vogliono dire gli Exodus del 2026, magari i due singoli scelti in realtà sono la parte peggiore dell\'album e il resto è sul decente ma io non pretendo da loro un altro fabulous disasters o Tempo of the Damned, ma diavolo un disco decente come Persona Non Grata non era così difficile. Suvvia e c\'è gente che preferisce loro che altre band che non suonano thrash. Ma che schifo boh questi se la giocano con i Dark Angel a momenti
gianmarco
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 23.52.46
14
Napalm Records .
Transcendence
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 22.07.26
13
\"Lagna?\" Il riff principale, 3 note cromatiche con bending spinto e settima minore sembrano fregati a piene mani dagli Alice in Chains di \"Them Bones\", che mi pare tutto tranne che una lagna (sì, la doppia cassa c\'è, non sta scritto da nessuna parte che si debba usare sempre): forse un pezzo decente c\'è, alla fine, nel disco (anche se non ho capito perché mettere come \"guest\" una violinista quando è chiaro come il sole che quelli non sono violini, ma plug-in digitali di tipo \"string\", ma vabbè, i soldi prima o poi finiscono). @lisablack: Se questa ti sembra una lagna, ti consiglio di ascoltare tutta la discografia dei Converge, incluso l\'ultimo uscito una settimana fa, conoscendoti sono sicuro che li amerai alla follia.
lisablack
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 21.49.55
12
Mi sto addormentando.. Doppia cassa ragazzi, che é sta lagna??? Doppia cassa aaaah
d.r.i.
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 19.34.53
11
Non mi piace
Mic
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 18.05.40
10
Al minuto 2:30 circa credevo partisse Future World. Siamo a 2 pezzi su 2 senza assoli. La voce non è che sia brutta, ma è inutile.
LAMBRUSCORE
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 18.03.52
9
D\'accordo con @Painkiller sulle voci uniche e distinguibili, direi anche Connelly, Osegueda, Schuldiner, Domenico Bini, altri meno famosi ma riconoscibilissimi , tipo Daniel Gomez, Rodney Dunsmore, Dave Baumann, così chi non li conosce magari li va a cercare -ammesso che gliene freghi qualcosa
Mr.Skroto
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 17.45.40
8
Azz\'! Quante vedove di Paperino .... ops ... Zetro...
Painkiller
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 17.11.02
7
@Axoras: ci sono voci che preferisco, ma altre che comunque insieme ad una band calzano comunque bene, cito Belladonna (che preferisco) e Bush, che comunque per me ha fatto una gran figura, specie su whcfya. Dukes al contrario lo trovo davvero senza personalità vocale. Belladonna, Bush, Hetfield, Billy, Blitz, Souza etc….hanno voci che sono uniche, che per me danno quel quid in più ai pezzi. Appena li senti esclami “questo sono gli…”, con Dukes no….
Michele \"Axoras\"
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 17.03.19
6
@Painkiller: Non sono un detrattore di Dukes, ma hai ragione 100 su 100. Souza era perfetto per questo pezzo. Come in generale Souza per me rimane perfetto per gli Exodus.
Metalhead
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 16.13.07
5
Pezzo strano. Quasi stoner.
Raziel
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 15.18.34
4
Napalm Records, non Nuclear Blast. E non capisco il senso di pubblicare una news con uno video statico quando al 99% ci sarà un video ufficiale a breve no?
vivalafica84
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 14.31.10
3
sembra stiano scimmiottando un po\' i testament
Painkiller
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 13.55.11
2
Non mi dispiace, nel senso che non è la solita sgroppata tutta violenza e zero melodia. Certo che Dukes riuscirebbe ad appiattire anche la terra, che voce insulsa. Giusto ieri ascoltavo Architect of Pain, e ditemi quel che volete, ma Souza su questo pezzo ci sarebbe stato alla grande.
LAMBRUSCORE
Mercoledì 18 Febbraio 2026, 12.29.02
1
Come stiamo andando, scusi? Male, per dio !!
