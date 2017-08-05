METAL FOR EMERGENCY: svelate data e location della nuova edizione

|
L'organizzazione del Metal for Emergency Festival ha rivelato i primi dettagli - nel caso specifico date e location - relativi all'edizione 2026 del festival.
Di seguito il comunicato stampa:
METAL FOR EMERGENCY 2026@BUM BUM Festival - 22 Agosto - Trescore Balneario (BG).
Dopo la bellissima edizione 2025 anche per il 2026 la casa del Metal for Emergency sarà il "Bum Bum Festival" di Trescore Balneario (BG).
Il festival si terrà Sabato 22 Agosto, nell'ormai familiare cornice del parco "Le Stanze".
Il Bum Bum Festival come per l'edizione precedente si presenterà in tutto il suo splendore con:
- quasi 2.000 posti a sedere coperti
- un'enorme area concerti open air con un imponente palco e un'impianto audio di altissima qualità
- un parco con tantissime zone d'ombra
- 3 punti Birra (con una selezione di 8 differenti tipologie di birra)
- un'enorme cucina con primi, secondi, grill, pizza, fritti, dolci
inoltre per l'edizione di quest'anno sono previste alcune novità che vi sveleremo man mano.
Nessuna novità invece per il costo del biglietto: l'INGRESSO sarà rigorosamente GRATUITO!
vi aspettiamo!
METAL FOR EMERGENCY @ BUM BUM
https://www.facebook.com/MetalForEmergencyFestival
https://www.instagram.com/metalforemergency/
https://www.metalforemergency.it
https://www.bumbumfestival.it/
https://www.facebook.com/BumBumFestival
https://www.instagram.com/bumbumfestival/