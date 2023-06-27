     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Northern Crusaders - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/02/26
GABRIELS
Fist Of The Seven Stars Act 5, The Final Conflict

24/02/26
PRISON OF MIRRORS
De Sepulchris Occultis et Igne Profanationis

27/02/26
GLADENFOLD
Soulbound

27/02/26
BURNING PATH
Burning Path

27/02/26
VENTHIAX
Rites of Ra [Mini-CD]

27/02/26
SLAGMAUR
Hulders Ritual

27/02/26
NECROFIER
Transcend Into Oblivion

27/02/26
NMB
L.I.F.T.

27/02/26
NOTHING
A Short History of Decay

27/02/26
MARLUGUBRE
Per Amor Nymphae

CONCERTI

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
ROZARIO: guarda la clip del nuovo brano
20/02/2026 - 17:59 (48 letture)

ALTRE NOTIZIE
20/02/2026 - 17:59
ROZARIO: guarda la clip del nuovo brano
15/01/2026 - 18:45
ROZARIO: in streaming un brano da ''Northern Crusaders''
12/12/2025 - 21:03
ROZARIO: presentano il primo singolo dal prossimo album
26/09/2023 - 10:24
ROZARIO: disponibile il terzo singolo dal loro disco di esordio
18/08/2023 - 11:17
ROZARIO: pubblicano un brano dal nuovo album
27/06/2023 - 10:33
ROZARIO: ecco il singolo ''To the Gods We Swear''
ULTIME NOTIZIE
20/02/2026 - 18:40
WOLVERINE: ecco la clip di ''Nightfall''
20/02/2026 - 18:28
LYNX (GER): ascolta un brano dal loro secondo album ''Trinity of Suns''
20/02/2026 - 18:20
FOO FIGHTERS: in arrivo ad aprile il nuovo album
20/02/2026 - 18:13
VISION DIVINE: Federico Puleri esce dalla band
20/02/2026 - 18:04
VANIR: in streaming un brano dal prossimo disco
20/02/2026 - 17:49
MICHAEL SWEET: ecco il brano ''Lord'' da ''The Master Plan''
20/02/2026 - 17:24
TABERNIS: ascolta il singolo ''Tenebrae''
20/02/2026 - 17:14
METAL FOR EMERGENCY: svelate data e location della nuova edizione
20/02/2026 - 16:47
MARLUGUBRE: presentano un trailer del nuovo album
20/02/2026 - 08:01
AT THE GATES: ascolta ''The Fever Mask'' dal nuovo album ''The Ghost of a Future Dead''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     