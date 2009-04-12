VISION DIVINE: Federico Puleri esce dalla band

|
Il chitarrista dei Vision Divine Federico Puleri ha comunicato, tramite i propri canali social, di essere uscito dalla band dopo una militanza lunga 24 anni.
Di seguito potete leggere le sue parole:
Ci sono capitoli che non si immaginano finire mai e scenari che sembrano impossibili anche solo da valutare, eppure, dopo oltre 24 anni, sono sceso per l’ultima volta dal palco coi Vision Divine.
È stato un viaggio lunghissimo, che mi ha portato su palchi che non avrei mai immaginato e che ha lasciato tracce indelebili nella mia vita, sotto profili sia artistici che umani.
Ho avuto la fortuna di condividere il palco e molti momenti con musicisti dal grande valore artistico. Sarò per sempre grato ai VD di questo lungo viaggio.
Un saluto a tutti,
Pule