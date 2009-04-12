     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Federico Puleri
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/02/26
GABRIELS
Fist Of The Seven Stars Act 5, The Final Conflict

24/02/26
PRISON OF MIRRORS
De Sepulchris Occultis et Igne Profanationis

27/02/26
GLADENFOLD
Soulbound

27/02/26
BURNING PATH
Burning Path

27/02/26
VENTHIAX
Rites of Ra [Mini-CD]

27/02/26
SLAGMAUR
Hulders Ritual

27/02/26
NECROFIER
Transcend Into Oblivion

27/02/26
NMB
L.I.F.T.

27/02/26
NOTHING
A Short History of Decay

27/02/26
MARLUGUBRE
Per Amor Nymphae

CONCERTI

21/02/26
FAETOOTH
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
VISION DIVINE: Federico Puleri esce dalla band
20/02/2026 - 18:13 (162 letture)

Cristiano Elros
Venerdì 20 Febbraio 2026, 21.46.34
4
Eh no, che cavolo!
Mic
Venerdì 20 Febbraio 2026, 21.26.59
3
Avrà trovato da dire col Luppi
Legolas
Venerdì 20 Febbraio 2026, 20.50.42
2
2 fuori....Oleg Smirnoff che stranamente é fuori dagli eldritch...(Non ufficiale)...dove vuole andare a parare Carlo Andrea Magnani? Quando il suo ego riuscirà ad andare a patti con la realtà
progster78
Venerdì 20 Febbraio 2026, 20.13.25
1
Una telenovela...e siamo a tre membri in due anni. Adoro i VD e Thorsen ma sarebbe ora trovare una quadra.
RECENSIONI
83
85
84
85
88
79
90
ARTICOLI
12/11/2019
Live Report
VISION DIVINE
Borderline, Pisa (PI), 09/11/2019
01/12/2012
Intervista
VISION DIVINE
Internet e la passione per la musica
21/11/2012
Live Report
VISION DIVINE + METATRONE + DALIA NERA
Rassegna Metal Maniacs, Vol. II - Barbara Disco Lab (CT), 17/11/2012
26/09/2012
Intervista
VISION DIVINE
Tra Cecco Angiolieri e le stelle....
12/04/2009
Intervista
VISION DIVINE
Parla Olaf Thorsen
 
ALTRE NOTIZIE
20/02/2026 - 18:13
VISION DIVINE: Federico Puleri esce dalla band
11/07/2025 - 21:42
VISION DIVINE: annunciano il ritorno di Oleg Smirnoff in formazione
01/05/2025 - 17:06
VISION DIVINE: fuori il tastierista Alessio Lucatti
25/03/2025 - 11:33
METALITALIA.COM FESTIVAL: aggiunti al bill i Kanonenfieber, Vision Divine ed altri
25/03/2025 - 09:24
VISION DIVINE: rientra Michele Luppi
23/11/2024 - 09:39
VISION DIVINE: Ivan Giannini abbandona la band
13/09/2024 - 16:30
VISION DIVINE: guarda il videoclip di ''Preys'' e release party a Milano
02/08/2024 - 07:41
VISION DIVINE: dettagli e singolo del nuovo album ''Blood And Angels’ Tears''
10/06/2024 - 16:03
METAL FOR EMERGENCY: Fabio Lione ospite dei Vision Divine
15/05/2024 - 21:41
METAL FOR EMERGENCY: aggiunti al bill i Vision Divine
ULTIME NOTIZIE
20/02/2026 - 18:40
WOLVERINE: ecco la clip di ''Nightfall''
20/02/2026 - 18:28
LYNX (GER): ascolta un brano dal loro secondo album ''Trinity of Suns''
20/02/2026 - 18:20
FOO FIGHTERS: in arrivo ad aprile il nuovo album
20/02/2026 - 18:04
VANIR: in streaming un brano dal prossimo disco
20/02/2026 - 17:59
ROZARIO: guarda la clip del nuovo brano
20/02/2026 - 17:49
MICHAEL SWEET: ecco il brano ''Lord'' da ''The Master Plan''
20/02/2026 - 17:24
TABERNIS: ascolta il singolo ''Tenebrae''
20/02/2026 - 17:14
METAL FOR EMERGENCY: svelate data e location della nuova edizione
20/02/2026 - 16:47
MARLUGUBRE: presentano un trailer del nuovo album
20/02/2026 - 08:01
AT THE GATES: ascolta ''The Fever Mask'' dal nuovo album ''The Ghost of a Future Dead''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     